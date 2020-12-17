2020 виявився непростим. Тож зовсім не дивно, що в грудні ми почуваємося абсолютно виснаженими та демотивованими, а думка про законні вихідні не дає зосередитися на роботі. Що ж робити, якщо ви зіткнулися з занепадом сил.

Якщо останнім часом ви відчуваєте апатію та занепад сил – не ігноруйте це. Насправді існує чимало причин подібного стану, повідомляє Корисно 24. Деякі з них напряму пов'язані із сезоном та потребують психологічного розвантаження, інші є наслідком захворювань або дефіцитів і вимагають консультації у лікаря.

Перевірте чи не відгукуються вам перераховані причини та спробуйте нейтралізувати їх вплив.

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Емоційне вигорання

Емоційне вигорання / Фото Pexels

Наприкінці грудня ми починаємо не лише переосмислювати рік, але й порівнювати свої успіхи з іншими, бачити всі свої недоліки та все глибше занурюватися в апатію.

Психотерапевти стверджують, що емоційне вигоряння – це результат внутрішнього конфлікту. Найчастіше воно проявляється, коли в нашому житті порушується баланс. Наприклад, ви хочете більше часу проводити зі сім'єю, але змушені працювати.

Інколи емоційне вигорання підсилюється й іншими факторами: недостатністю сонячного світла, дефіцитом вітамінів або банальною перевтомою, яка виникає через необхідність закрити звіти та здати проєкти до кінця календарного року.

Що робити

Зрозумійте в чому полягає конфлікт. Якщо ви хочете піти в відпустку – зробіть це зараз та не чекайте до свят. Якщо надто багато засиджуєтеся над проєктами – попросіть про допомогу. Якщо хочете провести час з дітьми – візьміть додатковий вихідний.

Дефіцит вітаміну В12

Найчастіше пригнічений стан є ознакою дефіциту В12. Ця речовина підтримує нервову систему та допомагає засвоюватися амінокислотам. Якщо ж у вас спостерігається тотальна нестача вітаміну, організм перестає виробляти достатньо еритроцитів, а це – перший крок до анемії.

Що робити

Здайте аналізи крові. Можливо, ваша втома ніяк не пов'язана з сезоном та майбутніми святами. Додайте в раціон рибні та м'ясні, або ж купіть вітаміни.

Дефіцит вітаміну D

Дефіцит вітамінів / Фото Pexels

Попри те, що вітамін D виробляється організмом самостійно, в похмуру пору року цей процес уповільнюється. А ось дефіцит вітаміну D якраз загрожує порушеним функціонуванням серця та збоєм в роботі нервової системи.

Що робити

Як мінімум – виходьте на прогулянки та додайте в раціон яйця та рибу. Інший варіант – знову ж таки – здати аналізи на дефіцит та пропити вітаміни.

Проблеми щитовидної залози

Знижена активність щитовидної залози або гіпотиреоз – одна з основних причин порушення вироблення гормонів, які відповідають за обмін речовин. Тому й не дивно, що при збої роботи щитовидки виникає підвищена втома та перепади настрою.

Що робити

Знову ж таки – зверніться до лікаря. Якщо у вас й справді діагностують проблеми, ендокринолог запропонує пропити достатню кількість йоду або призначить відповідну гормональну терапію.

Алергічні реакції

Алергічні реакції / Фото Pexels

Алергічні реакції – це не лише нежить. Часто в пацієнтів виникає такий сильний риніт, який перешкоджає нормальному поступленню кисню. Як наслідок – страждають всі органи. Звідси втома, млявість та постійне бажання спати.

Що робити

Якщо ви знаєте про свою схильність до алергічних реакцій, не вигадуйте неіснуючих причин поганого настрою та не звинувачуйте прийдешні свята. Частіше проводьте вологе прибирання, замініть косметику, зверніть увагу на їжу. Можливо, якраз сам час змінити або випрати вашу багаторазову маску, яка теж збирає чимало пилу та бактерій.

Збій в роботі кишечника

У кишечнику безліч імунних клітин, тому його робота теж впливає на здоров'я і самопочуття. Якщо кишечник не засвоює необхідні речовини, страждає весь організм. Можливо перехід на зимовий раціон, вживання антибіотиків або перенесенні захворювання погано відбилися на здоров'ї кишечника.

Що робити

Оскільки ви не можете поставити діагноз самостійно – зверніться до лікаря. Проблеми з мікрофлорою кишечника швидко діагностуються і легко усуваються.

Передноворічна депресія



Депресія перед Новим роком / Фото Pexels

Основна причина поганого настрою перед новорічними святами – це масова метушня. Невиправданий ажіотаж, черги та штовханина в магазинах, хаотична торгівля на вулицях на тлі пандемії виглядають особливо абсурдно. При цьому необхідно доробити важливу роботу та встигнути підготовити дім до свят. А в вас навіть на дорогу з роботи не залишається сил.

Що робити

Не піддавайтеся метушні. Розплануйте свій час: оберіть вихідний день для покупки подарунків, вирішіть де і з ким ви святкуватимете Новий рік, придумайте одяг на корпоратив. Пропрацюйте всі думки, які пов'язані зі святами й більше не повертайтеся до цього питання – уявіть, що ви живете у звичному режимі.

Якщо ж це не допомагає – зверніться за консультацією до психолога. Безліч спеціалістів пропонують безкоштовні перші сесії. Ймовірно, саме вони розкриють справжню суть вашої депресії.

Чим швидше ви виявите причину занепаду сил – тим краще зможете відпочити. Тож не користуйтеся принципом: "само пройде", а дійте на результат!