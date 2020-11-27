Зі зниженням температури за вікном, стан волосся суттєво погіршується: швидке забруднення, випадіння, посічені кінчики та втрата блиску – лиш частина проблем в холодну пору року.

Через те, що осінньо-зимовий період бідний на сонце та вітаміни – організм вимагає ретельнішого захисту. Те ж саме стосується й нашого волосся. Через холод, носіння шапки та постійне використання фену воно потребує додаткового догляду, повідомляє Beautyhack. На що саме звернути увагу – далі.

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Надягайте шапку

Багато хто звинувачує у всіх бідах з волоссям шапку. Вона змушує їх електризуватися, швидше бруднитися та ще й псує укладку. Але це лиш побічні незручності.

Річ в тім, що без шапки волосся страждає ще сильніше. Різкий перепад температур провокує спазм судин шкіри голови, через що порушується живлення фолікулів. Волосся втрачає блиск, еластичність, починає ламатися та випадати.

Підберіть правильні інструменти для догляду за волоссям / Фото Pexels

Не використовуйте фен на надто мокре волосся

Ніколи не сушіть волосся, вийшовши з душу. Перед тим як ввімкнути фен, промокніть мокре волосся рушником та дайте йому трохи підсохнути природним шляхом. Щоб не завдати волоссю додаткового стресу – уникайте агресивного витирання рушником, адже механічний вплив такий же шкідливий, як і гаряче повітря фену.

Для того, щоб висушити волосся достатньо теплого повітря. Гарячий температурний режим використовується лише для укладок.

Відмовтеся від тугих хвостів

Хвіст – це проста та класична зачіска, яку так зручно зробити перед виходом на роботу. Але трихологи попереджують, що надмірне стягування ослабленого волосся в прикореневій зоні може спровокувати їх випадання.

Використовуйте зволожуючі засоби

Сальні залози знаходяться тільки на шкірі голови, а саме волосся потребує додаткового зволоження.

Маски та кондиціонери для прикореневої ділянки та кінчиків повинні бути різними. У складі засобів, призначених для догляду за шкірою голови, варто уникати масел і силікону – вони створюють плівку, що порушує обмінні процеси. А ось використання оливкової, кокосової, мигдальної чи обліпихової олії – ідеальне зимове рішення для кінчиків.

Зволожене волосся / Фото Pexels

Підберіть правильний гребінець

Через контакт з теплим одягом волосся сильно електризується. Справитися з цим допоможуть спеціальні спреї, маски та правильно підібраний гребінець. На осінньо-зимовий період відмовтеся від пластикових моделей, віддавши перевагу дерев'яним, ебонітовим і керамічним варіантам.

Не мийте волосся надто гарячою водою

Коли за вікном мінус – хочеться ще більше підкрутити температуру води, але трихологи радять не мити голову кип'ятком.

Мити волосся потрібно водою кімнатної температури, оскільки високі температури провокують гіперсекрецію сальних залоз. Через це волосся швидше забруднюється біля коренів, стає тьмяним та пересушеним.

Використовуйте кондиціонер

Після масок для волосся варто нанести кондиціонер. Річ в тім, що активні компоненти активізують лусочки волосся і щоб вернути їх в нормальний стан необхідно створити кисле середовище. Це можливо за допомогою кондиціонеру. Нанесіть його на кілька хвилин, а потім сполосніть волосся прохолодною водою.

Корисні жири для догляду за волоссям / Фото Pexels

Включіть в раціон корисні жири

Краса волосся залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів. Тьмяність і ламкість можуть бути пов'язані з відсутністю корисних жирів в раціоні. Взимку волосся особливо потребує Омега-3. Включіть у свій раціон більше риби, авокадо, а також насіння льону, нерафіновані олії та горіхів.

Пийте воду

З настанням опалювального сезону та надмірною сухістю повітря, волосся значно швидше втрачає вологу. Зовнішнього зволоження не завжди достатньо. Щоб розв'язувати цю проблему – дотримуйтесь питного режиму: вживайте достатню кількість води протягом дня та не допускайте спраги.