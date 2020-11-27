Інтернет спрощує життя: тут вам і новини, і рецепти, і тренди. А якщо ви захворіли – то навіть немає сенсу йти до лікаря. Інтернет все знає краще! Знайомо? Навіть не сумніваємося, що так. Але описи симптомів в мережі – не істина. Детальніше про це розповіла сімейна лікарка у своєму Instagram-акаунті.

В пік застудних захворювань, грипу та коронавірусу важко уникнути параної та не піддатися спокусі звірити свої симптоми з тим, що пишуть в інтернеті. Втім, не варто довіряти всім ресурсам та блогерам, адже часто озвучена ними інформація немає ніякої доказовості, а часом й зовсім є псевдонауковою.

Цю думку ще раз підтвердила сімейна лікарка Волківська Аліна, яка написала інформативний пост про те як варто лікуватися в інтернеті, якщо уникнути самодіагностики неможливо.

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Неправильні діагнози та самодіагностика симптомів, за допомогою Google, небезпечні з багатьох причин. Через таке лікування:

відтерміновується похід до лікаря;

загострюється хвороба про яку пацієнт може не здогадуватися;

розпочинається виснаження інших органів, зокрема печінки.

Окрім цього результати пошуку можуть створити непотрібну та перебільшену причину для занепокоєння, що переростає в інше захворювання – "кіберхондрію".

Кіберхондрія – це різновид іпохондрії при якому людина прагне самостійно поставити собі діагноз, опираючися на інтернет-опис симптомів хвороби. Людина, що страждає на кіберхондрію, щиро вірить у своє захворювання, втім, не доводить справу до консультації в лікаря.

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Що можна зробити

Лікарка радить, що для початку варто припинити гуглити свої симптоми та залишити встановлення діагнозу лікарям. Втім, якщо ж ви надто прив'язані до інтернету, то займіться пошуком інформації на надійних ресурсах.

Google не замінює консультацію в лікаря. А самолікування – шкідливе для вашого здоров'я.

Де шукати інформацію про здоров'я та медицину / Фото rawpixel

Як правильно гуглити інформацію

Вибирати пошуковик – Google;

Вибрати англійську мову. Якщо не все зрозуміло – скористайтеся Google Translate. Матеріали "для пацієнтів" перекладаються майже ідеально.

Шукати виключно за ключовими словами: чим їх менше – тим краще.

Сайт та матеріалі має бути актуальним, тому важливо звернути увагу на рік публікації статті.

Перевіряйте, чи індексується сайт тут: HON або шукайте на сайті логотип "HON CODE"

Домени, яким можна довіряти: gov; edu; потім: org; решта – опціонально.

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Приклади сайтів, де можна перевірити достовірність інформації:

Українські:

МО3 (Міністерство охорони здоров'я);

Центр громадського здоров'я.

У зв'язку з ситуацією коронавірусу, ось де краще слідкувати за інформацією:

covid19.gov.ua;

covid19.dec.gov.ua

Міжнародні: