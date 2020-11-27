Як правильно гуглити симптоми та лікуватися в інтернеті – поради сімейної лікарки
Інтернет спрощує життя: тут вам і новини, і рецепти, і тренди. А якщо ви захворіли – то навіть немає сенсу йти до лікаря. Інтернет все знає краще! Знайомо? Навіть не сумніваємося, що так. Але описи симптомів в мережі – не істина. Детальніше про це розповіла сімейна лікарка у своєму Instagram-акаунті.
В пік застудних захворювань, грипу та коронавірусу важко уникнути параної та не піддатися спокусі звірити свої симптоми з тим, що пишуть в інтернеті. Втім, не варто довіряти всім ресурсам та блогерам, адже часто озвучена ними інформація немає ніякої доказовості, а часом й зовсім є псевдонауковою.
Цю думку ще раз підтвердила сімейна лікарка Волківська Аліна, яка написала інформативний пост про те як варто лікуватися в інтернеті, якщо уникнути самодіагностики неможливо.
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Неправильні діагнози та самодіагностика симптомів, за допомогою Google, небезпечні з багатьох причин. Через таке лікування:
- відтерміновується похід до лікаря;
- загострюється хвороба про яку пацієнт може не здогадуватися;
- розпочинається виснаження інших органів, зокрема печінки.
Окрім цього результати пошуку можуть створити непотрібну та перебільшену причину для занепокоєння, що переростає в інше захворювання – "кіберхондрію".
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Що можна зробити
Лікарка радить, що для початку варто припинити гуглити свої симптоми та залишити встановлення діагнозу лікарям. Втім, якщо ж ви надто прив'язані до інтернету, то займіться пошуком інформації на надійних ресурсах.
Де шукати інформацію про здоров'я та медицину / Фото rawpixel
Як правильно гуглити інформацію
- Вибирати пошуковик – Google;
- Вибрати англійську мову. Якщо не все зрозуміло – скористайтеся Google Translate. Матеріали "для пацієнтів" перекладаються майже ідеально.
- Шукати виключно за ключовими словами: чим їх менше – тим краще.
- Сайт та матеріалі має бути актуальним, тому важливо звернути увагу на рік публікації статті.
- Перевіряйте, чи індексується сайт тут: HON або шукайте на сайті логотип "HON CODE"
- Домени, яким можна довіряти: gov; edu; потім: org; решта – опціонально.
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Приклади сайтів, де можна перевірити достовірність інформації:
Українські:
- МО3 (Міністерство охорони здоров'я);
- Центр громадського здоров'я.
У зв'язку з ситуацією коронавірусу, ось де краще слідкувати за інформацією:
- covid19.gov.ua;
- covid19.dec.gov.ua
Міжнародні:
- Mayo Clinic;
- CDC (Центр контролю та профілактики хвороб), тут є багато pdf файлів;
- WHO (ВООЗ);
- AAP (Американська академія педіатрії);
- AAFP (Американська академія сімейної медицини);
- UpToDate та Medscape (платні);
- E-lactancia, Lact Med.
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