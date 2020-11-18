Універсальної поради, яка б розв'язала всі проблеми зі шкірою, на жаль, немає. Але є доказова база, яка допомагає зорієнтуватися, які продукти провокують загострення тих чи інших захворювань шкіри. Про основні з них – у нашому матеріалі.

Досліджень на тему звязку їжі та стану шкіри чимало, але нерідко їх результати суперечливі: невеликі вибірки не дають змоги констатувати дієвість; експерименти не завжди чисті; ретроспективна методика працює з похибками. Тобто все, що написано в блогах може бути лише однією стороною медалі. Що ж приховує інша сторона – залишається тільки здогадуватися.

Якщо ви підозрюєте, що якийсь продукт все ж впливає на вашу шкіру, найбільш надійний спосіб перевірити це – виключити його з раціону та прослідкувати за реакцією шкіри, повідомляє авторка телеграм-каналу Krisistyping.

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Акне і солодощі

Зв'язок акне з солодким часто перебільшений. Втім, цукор все ж може стати причиною виникнення акне у деяких людей.

Як це відбувається? Підвищений вміст інсуліну в крові підвищує концентрацію інсуліноподібного гормону росту та збільшує виробництво андрогенів (чоловічих статевих гормонів). Чутливі до андрогенів рецептори сальних залоз починають виробляти більше шкірного жиру. Через це закупорюються пори, а при контакті з зовнішнім середовищем. яке кишить бактеріями, на шкірі виникають прищі.

Як солодощі впливають на стан шкіри / Фото Pexels

Найчастіше ми запускаємо цей процес, коли їмо продукти з високим глікемічним індексом (солодощі та вироби з борошна). Саме на них організм реагує викидом інсуліну.

Пацієнти з акне, які дотримуються дієти з низьким глікемічним навантаженням протягом 12 тижнів, відзначили, що кількість висипань значно зменшилася. Але знову ж таки експеримент не можна вважати вдалим, адже в ньому брали участь лише 43 людини.

Акне і молочка

Акне часто пов'язують зі споживанням молочних продуктів. Знову ж таки, тут важливо розуміти, що у деяких людей молочні продукти дійсно можуть викликати шкірну реакцію. Але далеко не у всіх.

В ході масштабного дослідження виявилося, що люди, які часто пили молоко на 44% частіше зверталися до лікаря з проблемою акне. Але метод цього дослідження досить суперечливий. Результати ніхто не заміряв – учасників просто просили згадати свій раціон, самостійно діагностувати акне та ступінь його важкості.

Їжа та хронічні стани шкіри

Їжа не може спровокувати псоріаз, розацеа або атопічний дерматит – вони виникають з інших причин. Але деякі люди помічають, що є так звані продукти-тригери, після яких настає загострення проблеми.

Псоріаз і їжа

Сучасна наука вважає, що дієта не допоможе полегшити симптоми псоріазу. Хоча іноді лікар все ж може порадити відмову від деяких продуктів. На National Psoriasis Foundation є список рекомендацій, який, як вони стверджують, допомагає деяким людям з псоріазом (ключове слово – деяким). Вони радять виключити з раціону жирне червоне м'ясо, рафінований цукор, молочні продукти. Замість них радять додати тунець, лосось, макрель, оселедець, горіхи, свіжі овочі та фрукти.

Вплив продуктів на шкіру / Фото Pexels

Розацеа і їжа

Загострення розацеа може викликати гостра або дуже гаряча їжа. National Rosacea Society на підставі історій пацієнтів склали список потенційно тригерних продуктів. Серед них: шпинат, авокадо, соєві соус, деякі фрукти та алкогольні напої;

Атопічний дерматит і їжа

Харчові продукти не здатні викликати атопічний дерматит на рівному місці. Але алергії на їжу можуть посилювати симптоми шкірних реакцій. Часто небажані реакції у людей з атопічним дерматитом викликають молоко і молочні продукти, арахіс, яйця, соя, пшениця і морепродукти.