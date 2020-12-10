Результати кето-дієти про які не розповідають лікарі та дієтологи.

Мішель Ноу – блогерка та гостьова авторка видання Buzzfeed завжди захоплювалася їжею. Вона розглядала харчування, як спосіб підтримати хороше самопочуття, соціальний конструкт та засіб відновлення після тренувань.

Втім, в один момент вона втратила контроль над їжею і почала звертатися до нездорових продуктів та фастфуду, щоб отримати психологічну підтримку та швидкий приплив енергії. Тоді Мішель вирішила сісти на кето-дієту. Про усі 30-денні зміни дівчина розповіла на Buzzfeed.

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Кето-дієта передбачає скорочення кількості вуглеводів до 25-50 грамів на добу. 70% калорій надходить з жирів, 20% – з білків і лише 10% – з вуглеводів. Різке зниження кількості вуглеводів змушує тіло перебудуватися, що викликає безліч змін в метаболізмі.

Мішель Ноу / Фото Buzzfeed

Передісторія

Перш ніж почати дієту Мішель проконсультувалася з лікарем. Після огляду він сказав, що ніяких протипоказань немає і дівчина може дотримуватися кето-харчування. До того ж лікар зауважив, що дієта позитивно вплине на організм пацієнтки.

З цим "зеленим світлом" Мішель вирішила повністю перейти на 30-денне кето-харчування.

Більшість джерел рекомендують розпочинати дієту з 25-50 г вуглеводів на добу, а коли організм звикне до нової системи, спробувати додати вуглеводів та оцінити реакцію організму. Здебільшого кето-дієта складається з білків, молочних продуктів, овочів, горіхів та жирного м'яса.

Знаючи себе, я припускала, що у мене не буде часу планувати раціон, тому я скачала табличку чистих вуглеводів і вирішила, що не буду з'їдати понад 6-7 грам протягом кожного прийому їжі.

Основні недоліки та переваги кето-дієти

Кето-дієта передбачає вживання одноманітної їжі / Фото Pexels

Відсутність різноманітності

Переходячи на кето-харчування, Мішель передбачала, що жирної та білкової їжі, яку рекомендують дієтологи, буде цілком достатньо. Однак через тиждень дівчина зрозуміла, що потребує більшої різноманітності страв.

Мої рецептори відчайдушно просили нових смаків. Я відчувала себе жахливо обмеженою! Спочатку жирна їжа мене радувала, але з часом кожна виделка зі смаженою куркою та броколі перетворилася на пінопласт.

З іншого боку блогерка майже позбулася звички перекушувати, адже прийом одноманітних продуктів не приносив задоволення.

Надмірна спрага

Дівчина розповідає, що не тільки пила більше, ніж зазвичай, але й значно частіше відвідувала туалет.

Я пила так багато, що мені набридла звичайна вода!

Виявилося, що спрага була симптомом переходу організму з харчування вуглеводам на споживання жирів. Витрачаючи запаси глікогену, організм вивільнив воду, що й призвело до спраги та частого сечовипускання.

Симптоми "кето-грипу"

Через перехід на новий раціон, 4-ий день дієти розпочався з нездужання: запаморочення, слабкість, світлочутливість. Ці симптоми почали проходити аж через тиждень. А повне відновлення організму відбулося на 10-ий день.

Оскільки погіршення самопочуття могло бути пов'язано зі зниженням рівня солі або нестачею жиру, дівчина випила склянку жирного курячого бульйону й відразу відчула себе краще.

Кето-дієта провокує спрагу / Фото Unsplash

Погіршився запах сечі

Внаслідок вуглеводного голодування клітин. в людей на кето-дієті розпочинається кетоз. Механізм його розвитку полягає в розщепленні жирів з вивільненням жирних кислот. Одним із симптомів цього стану є зміна запаху сечі. Дівчина зізнається, що дуже ніяковіла, коли доводилося відвідувати громадські туалети.

Різка втрата рідини

Вже до кінця першого тижня кето-дієти Мішель відчула, що одяг став вільнішим. Дівчина позбулася великої кількості води, а виключені з раціону картопля фрі та бургери сприяли втраті жиру.

Відмова від шкідливих перекусів

Коли Мішель зрозуміла, що через вміст вуглеводів більше не може перекушувати булочками, батончиками та гранолою – вона скорегувала харчування так, що майже всі прийоми їжі включали зелені овочі та зелень.

Зміна погляду на сир, яйця та горіхи

Сир – справжній порятунок під час кето-дієти. Він смачний, а такі сорти як пармезан майже не місять лактози!

Я могла запросто з'їсти великий шматок сиру і після цього відчувати себе нормально! Втім, не рекомендую робити це часто, адже наполовину складається з чистого жиру.

Найдоступнішим способом отримати білок стали яйця і до того ж з них можна швидко приготувати безліч різноманітних страв.

А ось горіхи стали для Мішель справжнім відкриттям. Вона їла їх на сніданок, додавала в салати, перекушувала ними протягом дня та чистила від шкарлупи під час безсоння.

Кожен знаходить свій спосіб обійти кето-дієту: перекушувати та підтримувати нездорові звички в харчуванні. І для мене цим способом стали горіхи.

Горіхи стали справжнім порятунком / Фото Unsplash

Зникло здуття живота та гази

Спочатку блогерка побоювалася, що від молочних продуктів у неї здуватиметься живіт, але нічого подібного. Навіть більше – гази, які до цього турбували Мішель, зовсім зникли. Це виявилося чималою перевагою нового способу харчування.

Тимчасове погіршення сну

Перший тиждень Мішель виявився жахіттям. Дівчина страждала безсонням й до експерименту, а відмова від вуглеводів ще більше порушила її стан.

Без здатності вуглеводів викликати щось типу "харчової коми" стало ще важче засипати ночами.

Приблизно через півтора тижня безсоння минуло, але за час звикання дівчина відчувала постійну втому та в'ялість.

Очищення шкіри

Під час проходження дієти зникли почервоніння та дрібні прищики, шкіра обличчя стала гладкою, а тон – вирівняним.

Кето-дієта спровокувала постійну втому / Фото Buzzfeed

Тренування в залі стали повільнішими

Протягом перших двох тижнів на кето-дієті тренування дівчини були малоефективними:

Це більше нагадувало поїздку на велосипеді з похмілля. У мене була нульова мотивація, мої м'язи взагалі перестали розігріватися, а кожна кінцівка стала нестерпно важкою і неслухняною.

Поступово тіло звикло, але Мішель вважає це результатом вироблення звички.

Якби у мене не було звичного режиму тренувань, навряд чи я змогла відрегулювати його такому стані.

Тому, якщо ви хочете сісти на кето-дієту та почати ходити в зал – спочатку займіться фізкультурою і лише після цього налагоджуйте нову систему харчування.

Окрім цього дівчина скаржилася на постійну потребу готувати домашню їжу та відмови від зустрічей з друзями в барах. Але експеримент виправдав себе – Мішель по-новому подивилася на свої харчові звички та радить всім, хто любить готувати та хоче змінити раціон, спробувати пережити подібний досвід.