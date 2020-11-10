Наступне, що варто зробити після того, як ви наважилися на корекцію тіла – знайти професіонала, який задовольнить ваші потреби та проведе безпечну операцію. Як обрати пластичного хірурга, щоб не пошкодувати про своє рішення – читайте у нашому матеріалі.

Чимало клінік та видань пропонують обирати пластичного хірурга за відгуками, інші – пропонують йти до дорогих лікарів, треті взагалі наполягають на операції за кордоном. Але всі ці поради не працюють в реальному житті, повідомляє Imcmed.

Розбираємося, що не так з популярними порадами та, як все ж знайти хорошого пластичного хірурга.

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Слухайте, що говорять ваші знайомі

У цьому випадку ваш шанс потрапити до хорошого хірурга не перевищує 50%. Річ в тім, що у кожного хірурга є вдалі операції та такі, якими він не пишається. Такий підхід має сенс тільки в тій ситуації, якщо ви впевнені в джерелі інформації й таких джерел як мінімум 5.

Ще один дуже важливий момент: якщо ви збираєтеся робити ринопластику, то довіряти можна виключно враженням пацієнтів, які робили у лікаря саме цю операцію. Один хірург може добре збільшувати груди, але не бути експертом в роботі з обличчям.

Як не помилитися при виборі пластичного хірурга / Фото Unsplash

Перевіряйте документи

На жаль, це ніяк не застрахує від невдалої операції. У кожній сертифікованій клініці можуть оперувати як хороші хірурги, так і не дуже. А сертифікати та дипломи – не показник, що лікар вправний практик.

Єдине на що необхідно звертати увагу, при укладенні договору – це назва юридичної особи. Ім'я, що фігурує в договорі повинно збігатись з юридичною особою на яку видано ліцензію.

Ідіть до відомого хірурга, адже для нього важлива репутація

Відомий пластичний хірург – це хірург, який активно себе рекламує. Підписники, відгуки та фото з відомими людьми не завжди є доказом професіоналізму. Іноді це лиш свідчення грамотної маркетингової стратегії.

Перш ніж довірити своє тіло відомому хірургу переконайтеся, що за його публічним образом стоїть адекватна людина зі тверезим поглядом на здоров'я та вашу приватність.

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Ідіть до дорогого хірурга

Дорого не означає добре. Занадто високі ціни, зазвичай, у середніх хірургів, які підвищують цінник, щоб окупити оренду приміщення, матеріали, рекламу.

Перш ніж йти до “найдорожчого”, зважте діапазон цін на ринку. Ймовірно, хірург, який підійде вам ховається серед середньостатистичних лікарів.

Знайдіть та проаналізуйте всю інформацію / Фото Unsplash

Судіть про вміння хірурга за результатами його операцій

В цій пораді добре все, окрім… Так! Жоден лікар не виставить в публічний доступ невдалі операції. Але ви можете вичислити їх відсоток. Дізнайтеся про стаж, кількість операцій в рік та запросіть фото на першій ж консультації. Якщо хірург продемонструє лише кілька фото при тому, що оперує він мало не щодня – щось тут не так.

Чим більш інформації надає лікар – тим менше шансів, що він щось приховує.

Ретельно збирайте інформацію про хірурга

Пошук в Інтернеті – хороша можливість отримати необхідну інформацію. Однак й там існують проплачені відгуки.

Найбільш достовірну інформацію про хірурга ви знайдете безпосередньо в клініці. Вирушайте на консультації та без остраху знайомтеся в черзі з іншими клієнтами – це і буде для вас найбільш точною інформацією про лікаря.