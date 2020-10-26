До фрази "ми є те, що ми їмо", варто додавати "ми є тим, де ми працюємо". Адже саме вид діяльності впливає на наші відхилення та порушення. І виправити їх можна завдяки збалансованій та правильно підібраній дієті.

В середньому людина проводить на робочому місці понад 45 годин в тиждень. При такому навантаженні навіть безневинна діяльність відбивається на самопочутті, а будь-які обмеження в їжі лише збільшують ризики розвитку хронічних захворювань.

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Тому, підбираючи дієту, чи то для профілактики, чи для контролю ваги, важливо звернути увагу на свій вид діяльності та ні в якому разі не виключати з раціону ті продукти, які вам необхідні, – детальніше про це в матеріалі Корисно 24.

Люди, які проводять робочий день на ногах

Постійне перебування на ногах притаманне офіціантам, перукарям, вчителям та хірургам. Тривале стояння призводить до варикозної хвороби нижніх кінцівок.

Робота офіціанта / Pexels

Особливості дієти

Насамперед важливо наповнити раціон легкозасвоюваними білками, зокрема рибою, креветками, мідіями або кальмарами. Ці морепродукти не тільки насичені білками, але й містять мідь, яка допомагає в синтезі еластину. Саме еластин надає міцність судинам та покращує їх розтяжність.

Для людей, які не вживають рибу варто придивитися до рослинного аналога – ламінарії або морської капусти. Цей продукт не тільки сприяє виробленню еластину, але й містить високу кількість біофлавоноїдів – речовин, які підтримують еластичність капілярів та відіграють ключову роль в регенерації судинної сітки.

Найпотужнішим противарикозним ефектом володіє рутин (вітамін Р). Його висока кількість знаходиться в ягодах. Зверніть увагу на горобиновий сік, який зменшує проникність вен, набряки ніг та усуває симптоматику варикозу. Корисними для профілактики захворювання є обліпиха, чорна смородина, волоські горіхи та цитрусові.

Сидяча робота

Більшість сучасних професій передбачають тривале сидіння в кріслі. Не дивно, що в таких умовах розвивається гіподинамія та, як наслідок, гіпертонія та атеросклероз. Найчастіше серцево-судинні порушення зустрічаються у водіїв, офісних працівників, менеджерів та керівників.

Бобові допоможуть наситити організм сіркою / Unsplash

Особливості дієти

Переходячи на відповідну дієту, важливо відмовитися від надмірного надходження холестерину з їжею та звести до мінімуму споживання тваринних жирів (сала, вершків, жирної сметани та сиру). Курячі яйця також є джерелом холестерину, тому не варто включати їх в щоденний раціон.

Також дієтологи радять відмовитися від вершкового масла й замінити його рослинною олією. Поліненасичені жирні кислоти, які містяться в рослинних оліях "розсмоктують" холестеринові утворення та допомагають боротися з симптомами атеросклерозу.

Щоб уникнути шкідливої дії вільних радикалів, які призводять до розвитку атеросклерозу, для людей "сидячих професій" рекомендується вживати сірку. Горох, квасоля, сочевиця та соя – це бобові, які дозволять підтримувати оптимальний рівень сірчаних антиоксидантів в організмі.

Не варто відмовлятися від індички, курки та м’яса кролика. Молочні продукти, горіхи й риба також наситить організм сіркою.

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Антиоксидантний ефект здійснюються вітаміни груп A, Е і С, які містяться в сирих овочах і фруктах. Замініть звичні снеки на болгарський перець, а молочний шоколад – на ягоди.

Ще один побічний ефект сидячої роботи – закрепи. Вони діагностуються у 70% працівників, які за п’ять років сидіння за комп'ютером не подбали про додаткові фізичні навантаження.

Таким людям рекомендують вживати кисло-молочні вироби, морську капусту, ягоди з кісточками та рослинну олію. Роботу кишечника активують розсипчасті крупи – гречка, пшоно та перлова каша. М'ясо і рибу слід вживати шматком, добре пережовуючи.

Краще забути про булочки, пиріжки, ватрушки та млинці. Однак не всі хлібо-булочні вироби однаково шкідливі. Випічка з борошна грубого помелу навпаки стимулює роботу кишечника.

Відмова від газованих напоїв та алкоголю позитивно вплине на загальне самопочуття та покращить роботу травної системи. Відповідно робочий день стане приємнішим та продуктивнішим.

Навантаження на очі

Часто сидячий вид діяльності підсилюється впливом екрану комп’ютера, роботою з дрібними елементами чи вичиткою текстів. Тому нерідко в редакторів, вчителів, годинникарів, дизайнерів, художників та швачок порушується зір.

Червоні та помаранчеві овочі – джерело вітаміну A / Unsplash

Особливості дієти

Вітамін А, який міститься практично у всіх червоних та помаранчевих овочах й фруктах – основний компонент для тих, хто прагне покращити зір за допомогою харчових продуктів. Втім їх дія буде неповноцінною, якщо паралельно не вживати додаткові жири, які будуть "провідниками" відповідного вітаміну. Наприклад, до моркви чудово підійде заправка зі сметани, а до гарбуза – невелика кількість оливкової олії.

Деякі вчені стверджують, що гострота зору залежить від вмісту заліза. За даними їх досліджень, при його недоліку людина починає бачити гірше, тому в раціоні обов'язкові продукти з вмістом заліза – телятина, індичатина, свинина, кролятина та яловичина.

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Щодо напоїв. Чай та кава порушують всмоктування заліза, тому краще мінімізувати їх вживання та замінити на ягідні соки, фреші та смузі.

Токсичні місця роботи

Через контакт з токсичними речовинами хіміки, малярі, ​​анестезіологи, фармацевти та працівники сільського господарства наражаються на отруєння організму.

Морська капуста нейтралізовує токсичні речовини / Unsplash

Особливості дієти

Нейтралізувати шкідливі речовини допоможе морська капуста та клітковина, яка міститься в яблуках, бананах та буряку.

Чудовим гарніром до м’яса може стати відварена картопля, приготовлена зі шкіркою. У ній присутня не тільки клітковина, але і стійкий крохмаль, який не перетравлюється в кишечнику.

Шумні виробництва

Шумні виробництва, робота з мікрофонами або часте перебування поряд з колонками можуть знизити гостроту слуху. Хороша новина в тому, що це можна виправити за допомогою спеціальної дієти.

Рослинні жири та свіжа їжа допомагають покращити слух / Unsplash

Особливості дієти

По-перше, необхідно звести до мінімуму споживання тваринних жирів. По-друге, скоротити кількість солі до двох грам на день. Для цього важливо відмовитися від маринадів, квашеної та копченої їжі, а також соєвого соусу.

Рекомендується виключити все, що містить кофеїн – каву, чай, какао, кока-колу і шоколад, адже ці продукти впливають на електролітний склад ендолімфи та знижують гостроту слуху.