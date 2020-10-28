У своєму Instagram-акаунті відома фітнес-тренерка Кеті Данлоп ділиться простими вправами, які дозволять підкоректувати фігуру та тримати в тонусі всі групи м'язів. Щоб повторити їх, потрібно небагато: килимок для спорту та фітнес-резинка.

Тримати себе в формі просто, розповідає у своєму блозі фітнес-тренерка Кеті Данлоп. Головне – регулярність та правильне виконання вправ. З останнім, на думку Кеті, допоможе еспандер або резинки для фітнесу.

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Корисно 24 зібрали відео, які допоможуть підтримувати себе в формі без відвідування спортзалу.

Резинки для фітнесу

Жодне відео Кеті не обходиться без мінімалістичного та функціонального тренажера – резинки для фітнесу. Це ідеальний інвентар для тонусу м'язів та підтягнення тіла. Завдяки еспандеру навантаження розподіляється усією траєкторією розтягування, а значить збільшується користь від виконаних вправ.

Вправи для преса

Виснажливе качання преса – вчорашній день. Завдяки своєму улюбленому інвентарю Кеті демонструє, як можна підтягнути м'язи живота альтернативними методами.

Тренування рук

Тренерка зазначає, що ви можете не побачити ефект відразу. Але регулярна робота над цими групами м’язів здатна спалити жир та накачати трицепс.

Десятихвилинні вправи для ніг

Кеті – прибічниця думки, що краще менше, але регулярно. Тому серед її вправ трапляються й такі, які можна робити просто посеред робочого дня. Все, що вам знадобиться для виконання такого навантаження, – диван або зручне крісло.

Для досягнення бажаного ефекту виконуйте вправи у 2-3 заходи та контролюйте положення тіла. Пам’ятайте, що неправильне виконання вправ може не тільки знівелювати будь-який ефект від заняття, але й призвести до травм.