Фітнес-клуб – місце, куди ми відправляємося за хорошим самопочуттям та позитивним настроєм. Однак є фактори, які псують наші плани. Щоб уникнути цього, розповідаємо про спортивний етикет, який дозволить комфортно займатися спортом без шкоди для себе та оточуючих.

Більшість фітнес-центрів пропонують ознайомитися з залом перед купівлею абонементу. Так ви зможете визначити чи влаштовують вас умови, тренерський склад, простір, кількість тренажерів, стан душових кабінок і роздягальні. Вдало підібраний простір для занять допоможе вам швидше адаптуватися до нового залу, повідомляє Style.rbc. А, зібрані нами поради, допоможуть забезпечити собі та оточуючим комфортні умови тренувань.

Запитуйте про всі нюанси

Навіть якщо ви раніше відвідували зал, варто послухати про особливості тренажерів нової мережі. Якщо ви щось пропустили або не зрозуміли – ставте уточнюючі питання. Не соромтеся спілкуватися з персоналом або відвідувачами спортклубу під час інструктажу. І навпаки – не відривайте інших, коли вони вже приступили до тренування.

Поважайте особистий простір оточуючих / Фото Pexels

Повертайте речі на місце

Спортивний інвентар має своє місце. Персонал намагається стежити за порядком, але при великій кількості відвідувачів складно зберегти зал в ідеальному стані. Тому не забувайте повертати речі туди, де вони стояли на початку тренування.

Це ж стосується і регулювання складності й ваги на тренажерах. Після вправ поверніть налаштування до нейтральних показників.

Піклуйтеся про оточуючих

Якщо відвідувачі ігноруватимуть потреби один одного, це унеможливить заняття. Роблячи вправи з гантелями, переконайтеся, що не зачепите інших. Вмикаючи музику чи фільм, під'єднайте навушники. Допоможіть іншим, якщо вони звернулися за допомогою. Памятайте, що фітнес-клуб – це простір однодумців, які приходять за спільною ціллю.

Не давайте непроханих порад

За винятком ситуацій, коли неправильне використання тренажера може стати причиною травми.

Навіть якщо вам хочеться підтримати чи змотивувати новачків – зробіть не ненав'язливо або й зовсім відмовтеся від цієї ідеї. Зайва увага в залі може бути недоречною та викликати роздратування.

Власні рушник та антисептик у фітнес-клубі допоможуть уникнути застуди / Фото Pexels

Носіть антисептик і рушник

Поверхня спортивного обладнання – це розсадник бактерій. Щоб зменшити ризик контакту з ними, обробляйте спортивний інвентар та тренажери антисептиком до і після використання. Після обробки поверхонь витріть їх сухим рушником.

Простудні захворювання передаються в інкубаційний період – ви можете не здогадуватися про потенційну небезпеку через відсутність виражених симптомів

Обережно з фото

Селфі зі спортзалу – популярний контент. Так ви можете поділитися зі світом своїм прогресом, відслідкувати успіхи та продемонструвати силу волі. Головне, щоб ваше бажання зафіксувати себе в залі не заважало оточуючим.

Звісно, все залежить від дня тижня, часу доби та кількості людей в залі. Однак додаткова обережність ніколи не буде зайвою.