Ліки проти безсоння – це бізнес, прибуток від якого становить приблизно 52 мільярди долари в рік. Часто снодійні підбираються без консультації в лікаря або ж терапевт виписує препарат без встановлення індивідуальної причини порушень. В такому разі ліки не усувають проблему, а лише пригнічують нервову систему. Тому, перш ніж бігти в аптеку, спробуйте альтернативні методи лікування та профілактики.

Людина, яка протягом тривалого часу страждає на безсоння, втрачає джерело повноцінного відпочинку і відновлення, а отже, її організм більш чутливий до стресу чи тривоги, повідомляє Корисно 24.

Безсоння або інсомнія – це розлад сну, при якому виникають труднощі з засинанням, спостерігається часте прокидання посеред ночі та нічні жахи, які провокують поверховий сон.

Профілактика та лікування безсоння передбачає корегування режиму дня, нормалізацію емоційного фону та обмежене вживання деяких продуктів.

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Як подолати безсоння? / Фото Pexels

Загальні правила

Відмовитися від продуктів, які містять кофеїн та інші стимуляторів нервової системи: кава, зелений чай, енергетичні напої, шоколад, алкоголь, гострі спеції;

засинати в повній тиші та темряві в провітреній кімнаті;

перед сном не варто дивитися серіали або читати книгу;

прийом їжі повинен відбутися не пізніше, ніж за 2-3 години до сну;

варто облаштувати зручне місце для сну;

важливо прогулятися на свіжому повітрі за одну годину до сну;

безпосередньо перед сном можна приймати теплий душ;

рекомендовано лягати спати та прокидатися в один і той же час.

Лікування безсоння натуральними методами

Лаванда

Лаванда як засіб проти безсоння була відома завжди. Але механізм її дії був досліджений лише недавно.

Чай з лаванди / Фото Pexels

За даними дослідження, опублікованого в журналі Explore, студенти, які отримували лавандові інгаляції та вживали лавандовий чай, змогли покращити три життєві показники: сон, енергію та бадьорість. Інші експерименти виявили, що олія лаванди спричинила зниження артеріального тиску та нормалізацію частоту серцевих скорочень. Такі результати ще раз підтвердили розслаблюючий ефект рослини.

При боротьбі з безсонням спробуйте:

проводити лавандові інгаляції;

вживати лавандовий чай;

приймати розслабляючі ванни з олією лаванди.

Ромашковий чай

Сприятливий ефект ромашки на сон підтверджувався неодноразово. Зокрема, дослідження впливу ромашки на людей похилого віку та жінок після вагітності продемонстрували поліпшення сну після чотиритижневого вживання чаю на квітковій основі. Також ромашка зменшувала симптоми тривоги та депресії.

При боротьбі з безсонням спробуйте: