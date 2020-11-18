Застосовуєте вітаміни D і Омега-3? А ви впевнені, що робите це правильно? Часто неврегульований прийом вітамінів та мікроелементів тільки порушує загальне самопочуття. Зібрали 10 поширених помилок, які врятують від необдуманого вживання лікарських препаратів.

Вживання вітамінів навмання – не рідкість. А період сезонних застуд та вірусів тільки ускладнює ситуацію, повідомляє Sobaka. Якщо ви все ж вирішили придбати мультивітамінний комплекс – ознайомтеся з цими 10 помилками.

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Не контролювати рівень вітаміну D

Вітамін D позитивно впливає на інсулінорезистентність, обмін речовин та здатність організму протистояти вірусам. До того ж він знижує ризик розвитку онкологічних захворювань і відхилень у розвитку плоду під час вагітності.

У регіонах з низьким рівнем інсоляції дефіцит вітаміну D явище досить поширене. Однак приймати його в профілактичних цілях не варто, адже вітамін D – стероїдний гормон.

Приймати його варто лише після спеціального лабораторного аналізу крові на D-гормон.

Лише, визначивши актуальний рівень речовини, можна коригувати дозу та усувати дефіцит.

Застосовувати кальцій без нормалізації рівнів вітаміну D і магнію

Кальцій підтримує здоров'я кісток і зубів, а також відповідає за згортання крові, тонус м'язів і нормальне функціонування нервової системи. Достатнє надходження кальцію необхідно для профілактики та лікування остеопорозу, а також артеріальної гіпертензії.

Але кальцій не засвоюється при дефіциті вітаміну D і магнію.

Де знаходиться вітамін D / Фото Unsplash

Вірити, що застосування вітаміну D впорається зі всіма проблемами

Вітамін D – не панацея. До того ж він погано засвоюється, якщо у вас:

спостерігаються проблеми з відтоком жовчі . Вітамін D є жиророзчинним, а жовч необхідна для всмоктування жирів;

. Вітамін D є жиророзчинним, а жовч необхідна для всмоктування жирів; активні запальні захворювання кишечника і порушення мікрофлори ;

і ; надмірна вага . D-гормон депонується жировою тканиною, тому пацієнтам з ожирінням потрібно приймати вітамін в дещо більших дозах;

. D-гормон депонується жировою тканиною, тому пацієнтам з ожирінням потрібно приймати вітамін в дещо більших дозах; є ризик рідкісних спадкових відхилень, зокрема відсутні рецептори, які проявляють чутливість до вітаміну D.

Приймати не ту форму вітаміну D

Колекальциферол – неактивна форма вітаміну D, яка потрібна для корекції дефіциту речовини в організмі. Але є й активна форма вітаміну D – кальцитріол, яку можна приймати тільки за медичними показаннями.

Ігнорувати Омега-3

Омега-3 зберігає гостроту зору, красу і захищає ендотелій судин від пошкоджень. Втім, речовина не синтезується в організмі самостійно. Кислота міститься в жирній рибі, льоні, обліписі та гірчичних маслах.

Дорослим щодня слід приймати 2 г Омега-3. Точне дозування підбирається після спеціального аналізу –Омега-3 індексу.

Не розрізняти Омега-3 та Омега-6

Омега-3 та Омега-6 відносяться до корисних ненасичених жирних кислот. Однак приймати Омега-6 додатково нема потреби – цей компонент потрапляє в організм з їжі: олія, м'ясо птиці, вівсянка – це все джерела кислот. Що буде, якщо вживати надмірну кількість Омега-6? Організм може відреагувати на передозування запальними процесами.

Не вживати залізо

Дефіцит заліза призводить до анемії, швидкої стомлюваності, м'язової слабкості, сухості шкіри, випадання волосся.

Перед застосуванням вітамінів варто отримати консультацію лікаря / Фото Rawpixel

Приймати залізо будь-як

Залізо примхливий мікроелемент і, щоб він безпечно засвоївся, слід подбати про обережність. Річ навіть не в тому, що препарат забарвлює зубну емаль. Головна загроза в тому, що надлишок заліза відкладається у внутрішніх органах (печінці, підшлунковій, щитовидній залозі), провокуючи серйозні порушення: цироз, гепатит, меланодермію.

Окрім цього залізо погано засвоюється з молочними продуктами та кавою, а пришвидшити засвоєння мікроелементу допоможе вітамін С, В12 і фолієва кислота.

Вживати казеїн

Одним з найпопулярніших спортивних БАДів вважається казеїн, який виготовляється зі звичайного коров'ячого молока. Потрапляючи в організм, він перетворюється в казоморфін, який викликає звикання, запалення слизової кишечника, аутоімунні захворювання, набряклість і загальмованість.

Протеїн казеїн не слід приймати тим, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також індивідуальна непереносимість лактози чи казеїну.

Нехтувати вітамінами та статевими гормонами

Після 35-40 років шкіра старіє. У багатьох жінок спостерігається недолік пептидів колагену і гіалуронової кислоти: в цьому випадку на допомогу приходить ін'єкційна косметологія і капсули. Однак для шкіри необхідні й інші компоненти: