Як правильно приймати вітаміни та мікроелементи – 10 порад ендокринолога
Застосовуєте вітаміни D і Омега-3? А ви впевнені, що робите це правильно? Часто неврегульований прийом вітамінів та мікроелементів тільки порушує загальне самопочуття. Зібрали 10 поширених помилок, які врятують від необдуманого вживання лікарських препаратів.
Вживання вітамінів навмання – не рідкість. А період сезонних застуд та вірусів тільки ускладнює ситуацію, повідомляє Sobaka. Якщо ви все ж вирішили придбати мультивітамінний комплекс – ознайомтеся з цими 10 помилками.
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Не контролювати рівень вітаміну D
Вітамін D позитивно впливає на інсулінорезистентність, обмін речовин та здатність організму протистояти вірусам. До того ж він знижує ризик розвитку онкологічних захворювань і відхилень у розвитку плоду під час вагітності.
У регіонах з низьким рівнем інсоляції дефіцит вітаміну D явище досить поширене. Однак приймати його в профілактичних цілях не варто, адже вітамін D – стероїдний гормон.
Лише, визначивши актуальний рівень речовини, можна коригувати дозу та усувати дефіцит.
Застосовувати кальцій без нормалізації рівнів вітаміну D і магнію
Кальцій підтримує здоров'я кісток і зубів, а також відповідає за згортання крові, тонус м'язів і нормальне функціонування нервової системи. Достатнє надходження кальцію необхідно для профілактики та лікування остеопорозу, а також артеріальної гіпертензії.
Але кальцій не засвоюється при дефіциті вітаміну D і магнію.
Де знаходиться вітамін D / Фото Unsplash
Вірити, що застосування вітаміну D впорається зі всіма проблемами
Вітамін D – не панацея. До того ж він погано засвоюється, якщо у вас:
- спостерігаються проблеми з відтоком жовчі. Вітамін D є жиророзчинним, а жовч необхідна для всмоктування жирів;
- активні запальні захворювання кишечника і порушення мікрофлори;
- надмірна вага. D-гормон депонується жировою тканиною, тому пацієнтам з ожирінням потрібно приймати вітамін в дещо більших дозах;
- є ризик рідкісних спадкових відхилень, зокрема відсутні рецептори, які проявляють чутливість до вітаміну D.
Приймати не ту форму вітаміну D
Колекальциферол – неактивна форма вітаміну D, яка потрібна для корекції дефіциту речовини в організмі. Але є й активна форма вітаміну D – кальцитріол, яку можна приймати тільки за медичними показаннями.
Ігнорувати Омега-3
Омега-3 зберігає гостроту зору, красу і захищає ендотелій судин від пошкоджень. Втім, речовина не синтезується в організмі самостійно. Кислота міститься в жирній рибі, льоні, обліписі та гірчичних маслах.
Дорослим щодня слід приймати 2 г Омега-3. Точне дозування підбирається після спеціального аналізу –Омега-3 індексу.
Не розрізняти Омега-3 та Омега-6
Омега-3 та Омега-6 відносяться до корисних ненасичених жирних кислот. Однак приймати Омега-6 додатково нема потреби – цей компонент потрапляє в організм з їжі: олія, м'ясо птиці, вівсянка – це все джерела кислот. Що буде, якщо вживати надмірну кількість Омега-6? Організм може відреагувати на передозування запальними процесами.
Не вживати залізо
Дефіцит заліза призводить до анемії, швидкої стомлюваності, м'язової слабкості, сухості шкіри, випадання волосся.
Перед застосуванням вітамінів варто отримати консультацію лікаря / Фото Rawpixel
Приймати залізо будь-як
Залізо примхливий мікроелемент і, щоб він безпечно засвоївся, слід подбати про обережність. Річ навіть не в тому, що препарат забарвлює зубну емаль. Головна загроза в тому, що надлишок заліза відкладається у внутрішніх органах (печінці, підшлунковій, щитовидній залозі), провокуючи серйозні порушення: цироз, гепатит, меланодермію.
Окрім цього залізо погано засвоюється з молочними продуктами та кавою, а пришвидшити засвоєння мікроелементу допоможе вітамін С, В12 і фолієва кислота.
Вживати казеїн
Одним з найпопулярніших спортивних БАДів вважається казеїн, який виготовляється зі звичайного коров'ячого молока. Потрапляючи в організм, він перетворюється в казоморфін, який викликає звикання, запалення слизової кишечника, аутоімунні захворювання, набряклість і загальмованість.
Протеїн казеїн не слід приймати тим, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також індивідуальна непереносимість лактози чи казеїну.
Нехтувати вітамінами та статевими гормонами
Після 35-40 років шкіра старіє. У багатьох жінок спостерігається недолік пептидів колагену і гіалуронової кислоти: в цьому випадку на допомогу приходить ін'єкційна косметологія і капсули. Однак для шкіри необхідні й інші компоненти:
- статеві гормони;
- вітамін С;
- сірка;
- кремній;
- залізо;
- цинк.
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