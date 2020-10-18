Виконання планки є ефективним для вашого тіла, а особливо для рівної спини та спалювання калорії. Зокрема, ця вправа не вимагає наявності додаткового інвентаря чи відвідування спортзалу. Проте ви не отримаєте бажаного результату, якщо її робитимете її неправильно.