Вихідні – можливість провести час разом зі сім'ю. Тож не втрачайте її! Займіться новими видами спорту, вивчіть віддаленні райони міста чи прогуляйтеся. Вибір величезний! А щоб ви нічого не пропустили – ділимося списком небанальних ідей.

Варіантів для активного відпочинку з дітьми й справді багато: прогулянки, ігри, поїздки на велосипеді чи самокаті – перше, що спадає на думку. Однак не варто обмежуватися лише цими варіантами, тим паче, що до кожної погулянки можна додати цікавий інтерактив, повідомляє Корисно 24.

Щоб ви мали з чого вибрати – склали свій список, який допоможе провести небанальні та насичені вихідні разом з сім'ю.

Читайте також: Правила прогулянок з дітьми в період застуд: як відпочити без ризику для здоров'я

Поєднайте активність з інтелектуальними іграми

Практично всі настільні ігри не передбачають фізичної активності. Але ви можете перенести більшість сюжетів улюблених настолок на вулиці свого міста.

Розробіть квест для всієї сім'ї. Це може бути пошук важливих пам'яток архітектури, тематичний квест, який може супроводжуватися тестами на знання шкільного предмета або пригода з героями улюблених сімейних фільмів.

Якщо вам сподобалося організовувати масштабні квести, запросіть на наступну гру однокласників та друзів ваших дітей.

Фотопрогулянка

Можливо, осінь й справді не найкраща пора для довгих блукань містом. Але погляньте на природу! Туманні вулиці та опале листя так і просять попасти в кадр.

Організуйте фотопрогулянку / Фото Pexels

В такі дні можете вдягатися в найкращий одяг та озброюватися смартфоном з якісною камерою. Зафіксуйте свою сім'ю на цікавих локаціях, вигадайте свої символічні місця, створіть традиції. Спільні пригоди об'єднують, а значить прогулянка позитивно вплине на ваші взаємовідносини.

Прибирання на волонтерських засадах

Можливо, після п'ятиденного робочого дня така пропозиція звучить не дуже привабливо. Але подумайте про переваги.

Ви наведете лад в парку, висадите нові дерева, приберете сміття. Це стане хорошим прикладом для ваших дітей та навчить їх дбати про навколишнє середовище.

Кінна їзда – чудовий антистрес / Фото Pexels

Катання на конях

Це чудовий спосіб провести активні вихідні. Найкраще, що катання на конях підходить всім, а взаємодія з цією твариною стане чудовим антистресом на весь наступний тиждень.

Екстрим

Рутинність треба долати радикальними способами: квадроцикл, скелелазіння, рафтинг, зорбінг та парапланеризм. Оберіть свій вид екстриму, який забезпечить вас гострими відчуттями та покращить фізичну активність всіх членів сім'ї.