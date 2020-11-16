Зазвичай дієтологи не рекомендують їсти один продукт декілька днів поспіль. Але є винятки. Якщо правильно збалансувати гречку та інші продукти та не використовувати її для жорсткої монодієти, таке харчування може продемонструвати позитивні результати.

Перш за все гречка – це не зерно, а псевдозлак, який за своєю природою ближчий до кіноа чи амаранту, повідомляє Wday. І це лише перший неочікуваний факт про звичну для нас кашу. Виявляється, якщо додати її в щоденний раціон, наш організм відчує колосальні зміни.

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Покращаться функції серця

Гречка допомагає організму справлятися з прихованими запальними процесами та знижує рівень шкідливого холестерину. Це неймовірно важливо, аби тримати серцево-судинну систему в ідеальному стані.

Власне, всі корисні для серця функції активізуються завдяки рутину і кверцетину – флавоноїдів, які знижують проникність судин та загалом зміцнюють їх структуру.

Гречка покращує функції серця / Фото Unsplash

Врегулюється рівень цукру

Гречка, на відміну від інших вуглеводів має низький глікемічний індекс, тобто не викликає різких стрибків цукру в крові. Навпаки, вуглеводи повільно всмоктуються в кров, забезпечуючи рівний і стабільний потік енергії організму. Також гречка містить хіроінозітол – сполуку, яка знижує рівень цукру в крові.

Знизиться вага

Зварена каша наповнена вуглеводами, що підтримують тривале відчуття ситості. При цьому, зварена на воді, гречка дає всього 120 кілокалорій на 100 грамів. Відтак, регулярне споживання гречки допоможе схуднути.

Однак дієтологи не радять використовувати гречані монодієти для скидання зайвої ваги.

Настільки екстремальний режим харчування може спровокувати ряд проблем з кишечником, стати чималим стресом для організму та знизити імунітет.

Гречка ефективна для схуднення / Фото Rawpixel

Розпочнеться інтенсивне виведення токсинів

Гречка багата харчовими волокнами, які оптимізують роботу кишечника. Вона “зв'язує” токсини та допомагає вивести їх з організму.

Зміцняться м'язи

Рослинні білки покращують стан м'язової маси та прискорюють відновлення м'язів. Тому, регулярне вживання гречки разом з фізичними навантаженнями здатне підтягнути ваше тіло.

Харчова цінність гречки (на 100 грамів сухої крупи)

Калорійність: 343

Вода: 10%

Білок: 13,3 г

Вуглеводи: 71,5 г

Клітковина: 10 г

Жири: 3,4 г

Гречка корисна в комплексі з фізичними навантаженнями / Фото Rawpixel

Дієтологи застерігають, що у харчовій поведінці людини є декілька нюансів, які обов'язково враховувати, щоб не досягти протилежного результату.

Через те, що відносити з їжею проходять 4 етапи (подолання голоду, насичення, пересичення та огиду), потрібно грамотно балансувати продукти.

Якщо ви все ж вирішили включити гречку до щоденного раціону, подбайте про те, щоб готувати з неї різноманітні страви, комбінувати з цікавими продуктами та надавати їй нових смакових відтінків.

А ось монодієта може призвести до категоричної відмови від продукту, попри його смак та користь.