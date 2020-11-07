Сторонній шум, висока гучність телевізора або перегляд YouTube під час вживання їжі уповільнюють метаболічні процеси. Тобто людина, яка поєднує обід з іншими видами діяльності, насититься не так швидко та повноцінно, як той, хто зосереджується винятково на страві. Саме тому всім, хто контролює свою вагу, слід їсти в тиші.

Правильне харчування залежить не тільки від того, що входить в наш звичний раціон, але й від умов, в яких ми вживаємо їжу, стверджують результати досліджень австралійських вчених.

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Науковці виявили, що будь-які сторонні звуки можуть впливати на апетит та смакові рецептори. Зібрали найцікавіші факти про вплив звуків на засвоєння їжі в матеріалі Корисно 24.

Як це працює

За сприйняття різних видів інформації відповідають різні органи чуття та пов'язані з ними структури головного мозку. Втім, всі фони функціонують одночасно. Тож одна модальність може блокувати паралельну та порушувати повноцінне засвоєння інформації. Саме через це деяким людям незручно читати книгу, коли на фоні грає музика. Це ж стосується і роботи смакових рецепторів.

Чому їсти в тиші – корисно / Фото Pixabay

Дослідження показують, що шум під час прийому їжі й зовсім може порушити сприйняття смаку: наприклад, солодкий смак їжі стає менш вираженим або частково нівелюється гострота продукту. Однак не всі навколишні звуки однаково впливають на наше сприйняття смаку.

Які звуки порушують смак найбільше

Вчені припустили, що існує звуковий поріг, після якого сторонні звуки починають доставляти дискомфорт під час прийому їжі, а також, що різні звуки по-різному впливають на отримане задоволення від вжитих страв. Щоб підтвердити чи спростувати це припущення, було проведено експеримент з використанням трьох різних типів звуків: мелодійної музики, звуків ресторану та шуму дороги.

В експерименті взяли участь 15 осіб: кожного з них попросили з'їсти сендвіч з фалафелем в кімнаті з ввімкненим стороннім шумом на рівні 30, 40 і 50 децибелів. Одразу після цього кожен учасник оцінював смак їжі за десятибальною шкалою.

Виявилося, що фонова мелодійна музика “робила страви смачнішими”, а шум ресторану та дороги знижував задоволення від їжі. При цьому чим більше шуму було в кімнаті, тим менше учасникам подобалася їжа. Тобто навіть приємні звуки на рівні понад 40 децибелів порушували враження від страв.

Зосередьтеся на їжі, щоб відчути ситість / Фото Unsplash

Що це означає

Сторонній шум й дійсно впливає на наші смакові рецептори та відчуття ситості. Тому під час прийому їжі корисно дотримуватися інформаційної гігієни та зосереджуватися на їжі:

вимикайте смартфони під час перекусів;

відмовтеся від фонових переглядів відео та серіалів;

не читайте новин та книг, поки приймаєте їжу;

А ось легка музика на фоні, навпаки, здатна покращити смак їжі. Складіть приємний плейлист під який ви зможете насолодитися улюбленими стравами!