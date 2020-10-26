Осінь – період нежитю, кашлю та застуд. Втім цього можна уникнути, якщо знати як укріпити своє здоров’я та покращити імунітет. Ділимося основними порадами, які допоможуть не захворіти цієї осені.

Організм вчиться виявляти та знешкоджувати бактерії й віруси ще в утробі матері. Цей механізм залежить від спадковості, звичок батьків та умов перебігу вагітності, тому вроджений імунітет не є універсальним.

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Інша ситуація з адаптивним імунітетом. Він розпізнає специфічні патогени з якими зіткнулася людина внаслідок перенесених захворювань або щеплень. На жаль, вакцин від ГРВІ немає, а через постійну мутацію вірусу грипу, поновлювати щеплення доведеться щороку.

Тому на допомогу приходять інші ефективні способи укріплення імунітету та профілактика захворювань.

Ознаки імунодефіциту

Виявити людину з ослабленим імунітетом просто. Зазвичай вона жаліється на хронічну втому та слабкість, хворіє на ГРВІ при зміні сезону, а на її шкірі часто можна помітити рецидивні висипи та гнійничкові ураження, які повільно загоюються.

Ослаблений імунітет / Pexels

Також серед симптомів ослабленого імунітету:

розлади сну та підвищена сонливість;

стійкість до лікування інфекцій антибактеріальними препаратами;

дискомфорт в м’язах та суглобах;

поява набряків і мішків під очима;

блідість шкіри;

ламкість волосся та нігтів;

грибкові процеси на шкірі, нігтях чи слизових оболонках;

алергічні реакції.

В разі загострення або виявлення кількох подібних симптомів слід звернутися до терапевта або імунолога, які зможуть локалізувати порушення.

Як укріпити імунітет

Поради щодо украплення імунітету здаються максимально банальними, адже нам ще з дитинства відомо, що для хорошого самопочуття потрібно вести здоровий спосіб життя, їсти здорову їжу, висипатися та робити зарядку. На жаль, часто ці знання не застосовуються на практиці, а імунологи продовжують повторювати, що лише завдяки простим щоденним звичкам ми зможемо уникнути сезонних захворювань та почуватися значно бадьорішими та енергійнішими.

Збалансоване харчування

Для покращення загального стану, важливо забезпечити організм вітамінами й мікроелементами. Для цього слід потурбуватися про різноманітність раціону. Комбінація овочів, молочних продуктів, складних вуглеводів, клітковини, фруктів і білків – це половина успіху на шляху до хорошого самопочуття.

Збалансоване харчування / Pexels

Крім цього організму необхідні ненасичені жири, які отримують з риби, авокадо, мигдалю, оливкової олії. Їх вживання покращить стан шкіри, функції печінки та вироблення статевих гормонів.

Додаткові вітаміни та пробіотики

Інколи здорового харчування замало. Тим паче восени, коли закінчується сезон свіжих фруктів та овочів. Щоб пониження імунітету не було зумовлене гіповітамінозом, слід застосовувати додаткові полівітамінні препарати.

Вітаміни та пробіотики / Unsplash

Тривалість курсу та частоту вживання препаратів ви зможете встановити разом зі своїм лікарем. Найкраще приймати вітамінні комплекси у першій половині дня, оскільки до вечора обмін речовин сповільнюється. А для повного засвоєння препарату можна вживати його під час прийому їжі.

Також для профілактики імунодефіциту і дисбактеріозу рекомендується звернути увагу на пробіотики. Вони стабілізують мікрофлору людини, відновлюючи порушений баланс мікроорганізмів.

Режим дня

Літо завершилося, а це означає, що стало менше сонця та світла. Щоб не упустити коротких днів слід адекватно продумати щоденний режим.

Спробуйте засинати та прокидатися в один і той же час, відмовитися від нічної роботи та сну до обіду та використати денний час для прогулянок на свіжому повітрі. Внормуйте час прийому їжі, не нехтуйте обідом та не відкладайте важкі страви на вечерю.

Включіть у свій режим дня побільше спортивних навантажень, оскільки регулярна фізична активність позитивно впливає на імунітет.

Загартовування

Якщо зарядки, бігу та спортивних навантажень недостатньо – спробуйте загартовуватися. Лише пам’ятайте, що перед експериментами, які передбачають переохолодження організму, важливо проконсультуватися з лікарем.

Загартовування холодною водою / Pexels

Ще один важливий нюанс – підходьте до процесу загартовування поступово. Для початку введіть у звичку щоденні прогулянки, часте провітрювання квартири та ранкове вмивання прохолодною водою. Далі приєднуйте обтирання холодним рушником, ходіння по дому босоніж, контрастний душ. Люди зі здоровою серцево-судинною системою можуть випробувати обливання холодною водою, стимулюючи організм на вироблення додаткової енергії.

Відмова від шкідливих звичок

Всі й так чудово знають, що куріння, алкоголь та зловживання медичними й наркотичними засобами послаблюють імунну систему. Проте в поєдинку здоров’я та миттєвих задоволень часто перемагає останнє.

Якщо ви все ж серйозно підійшли до покращення імунітету – спробуйте обмежити себе в шкідливих звичках. Якщо за цей час ви помітите сприятливий ефект, то й без додаткової мотивації з радістю відмовитеся від зловживання. Окрім підвищення імунітету, у вас покращиться стан шкіри, волосся, зубів, а також функціональні показники печінки та серця.