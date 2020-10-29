Незалежно від причини, які спровокували нежить, існує декілька дієвих способів, які допоможуть позбутися від дискомфорту. В деяких випадках такі поради можуть підійти лише для полегшення дискомфорту, в інших – зовсім усунути ознаки закладеності.

Нежить – найпоширеніший симптом ГРВІ та інших вірусних захворювань. Окрім цього він може бути ознакою сезонної алергії або відповіддю на різкий перепад температур, повідомляє Корисно 24. При короткочасному типі закладеності, ви можете звернутися до списку безпечних способів лікування нежитю в домашніх умовах.

Пам'ятайте, якщо симптом зберігається більше, ніж 5 днів – слід звернутися за консультацією лікаря.

Пийте якомога більше рідини

Бажано теплої. Пар підсилюють кровообіг в носогорлі та полегшує дихання.

Пийте якомога більше рідини / Фото Unsplash

Втім суть цієї поради полягає не в температурі напою, а в його наявності. При чому в великих кількостях. Якщо організм зневоднений – це відбивається на закладеності носа: слиз підсихає, стає густішим та забиває носовий прохід.

Якщо в цей наліт додаються бактерії, звичайна закладеність може перерости в серйозне захворювання пазух.

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Робіть інгаляції

Нагрійте в каструлі чисту воду. Не треба доводити її до кипіння – головне, щоб над рідиною утворився пар. Поставте каструлю з водою на зручну поверхню і потримайте над нею обличчя не довше 20 хвилин. Намагайтеся робити глибокі вдихи та видихи через ніс.

Щоб зробити інгаляцію приємнішою, до води можна додати декілька крапель ефірної олії з екстрактом евкаліпта, шавлії, розмарину, чебрецю чи чайного дерева.

Зверніть увагу, що такий спосіб підходить при захворюваннях нижніх дихальних шляхів. Не варто вдаватися до процедури, якщо ви не впевненні, що саме стало збудником нежиті.

Прийміть гарячий душ

Аналогічно до дії гарячого чаю та пари, теплий душ здатен тимчасово зупинити активний нежить усунути чхання та відчуття закладеності.

Промийте ніс сольовим розчином

Готові сольові розчини продаються в аптеках. Але якщо нежить застав вас зненацька – приготуйте його самостійно. Тим паче все, що для цього потрібно точно є на вашій кухні. В стакан теплої води (240 мг) додайте ½ чайної ложки солі та дрібку соди. Розмішайте до повного розчинення компонентів.

Промивайте ніс розчином 3 рази в день до повного зникнення дискомфорту.

Як вилікувати нежить / Фото Unsplash

Користуйтеся судинозвужувальними спреями

Важливо: без призначення лікаря судинозвужувальні засоби можуть використовуватись не довше трьох днів.

Спреї усувають набряклість і уповільнюють утворення нового слизу. Втім їх тривале використання призводить до побічних реакцій: від звикання до діючих речовин до стоншування слизової оболонки носа.