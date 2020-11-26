Ми вже неодноразово розповідали, що медитація – це інструмент, який допомагає боротися зі стресом та тривогою. Та все ж, що про це каже наука. Сьогодні поговоримо про наукове підґрунтя медитацій, а також, як розпочати цю практику тим, хто ніколи цим не цікавився.

Медитація нерідко асоціюється з релігійними практиками: буддизмом, індуїзмом та даосизмом. Через це більшість консервативних людей досі дивиться на цю практику, як на частину ритуалу, а не як на спосіб концентрації.

Насправді медитація вчить концентруватися, справлятися з тривогою та тверезо дивитися на навколишній світ, повідомляє Корисно 24. Зібрали наукові факти, які підтвердять цю думку.

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Причини популярності медитації

Чому медитація популярна / Фото Unsplash

Хвиля інтересу до східних духовних практик виникла на рубежі 18-19 ст., коли захід почав досліджувати санскритські тексти. Вже у 20 ст. відбувався культурний обмін: індійські філософи почали відвідувати інші країни, виступати з лекціями та засновувати студії вивчення індуїзму. Пізніше тема медитації проникає в роботи Фрейда і Юнга. А з 1950-х років релігії Сходу набула популярності серед європейської та американської молоді.

Сьогоднішня популярність цієї практики пояснюється ситуацією в яку потрапив увесь світ: карантин, ізоляція, та дистанційна робота дозволили нам тимчасово зупинитися та переусвідомити своє життя. Тому не дивно, що люди все частіше звертаються до вчень, які стимулюють самоусвідомлення.

Вплив медитації

Медитація може займати 5-10 хвилин протягом дня. І навіть цей незначний проміжок часу зможе позитивно вплинути на ваше самопочуття, роботу мозку та емпатію.

Як медитація впливає на самопочуття / Фото Unsplash

Знижує рівень стресу і тривоги

Результати досліджень показали, що медитація значно знижує рівень стресу після трьох місяців практики. В ході іншого дослідження вчені з'ясували, що медитативні практики зменшують щільність мозкової тканини, що відповідає за тривогу. Людина, яка регулярно медитує, легше пристосовується до незвичайних і стресових ситуацій.

Підвищує емпатію

Якщо ви погано розумієте емоції інших людей і відчуваєте постійну відстороненість – вам в медитацію! Практика Метта або "медитація доброти", позитивно впливає на області мозку, пов'язані зі співпереживанням і обробкою чужих емоцій. Її ефективність підтверджує дослідження, проведене у 2011 році.

Активує креативність

Медитація працює і для креативного класу. Регулярна практика допомагає розв'язувати проблеми, дивлячися на них з іншої сторони. Також медитація розвиває нешаблонне мислення та покращує сприйняття та обробку нових даних.

Вчені сходяться на думці, що люди, які обирають медитацію, простіше знаходять креативні рішення та інакше аналізують стару інформацію.

Покращує пам'ять

Дослідження показали, що медитація покращує здібності до запам'ятовування, зберігання та обробки нової інформації.

Вчить фокусуватися

Якщо ви постійно відриваєтеся від справ, погано концентруєтеся на одній задачі та не можете структурувати графік – спробуйте помедитувати принаймні 5 хвилин на день. Вчені стверджують, що це покращує когнітивні функції та позитивно впливає на роботу з завданнями, які вимагають концентрації уваги.