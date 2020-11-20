Слизова оболонка носу – перший бар‘єр на шляху проникнення різноманітних вірусів, бактерій та інших мікроорганізмів в наш організм. Коли бактерія потрапляє на слизову носа починає розвиватись нежить. Здебільшого такі ситуації виникають внаслідок переохолодження, при вірусних інфекціях, а також при контакті з алергенами. Однак є й інші причини.

Якщо нежить не покидає понад 10 днів, вас турбує закладеність або виділення з носа, варто замислитись про потенційну хронізацію процесу.

Без вчасного впливу на ситуацію, лікування може виявитись довгим і непростим процесом.

Захворювання починає прогресувати швидко й до запалення можуть долучитись усі шари слизової оболонки носа та його придаткових пазух. Цей стан супроводжується порушенням кровообігу в носі, внаслідок чого виникає набряк слизової, що стає перешкодою для нормального дихання. Як наслідок – кількість виділень з носа значно збільшується.

Хронічний нежить / Фото Rawpixel

Визначаємо причину хронічного нежитю

Для успішного лікування хвороби потрібно з’ясувати точну причину її виникнення. Ось перелік можливих:

вірусні інфекції;

хвороботворні мікроорганізми;

знижений імунітет;

переохолодження;

алергени;

довготривале перебування у приміщенні з низькою вологістю;

тривале застосування судинно-звужувальних препаратів;

порушення носового кровообігу.

Форми та симптоми хронічного нежитю

Найчастіше зустрічаються хронічний неінфекційний та алергічний нежить.

Хронічний нежить – захворювання тривале. Його основна причина – неправильно підібране лікування або ж певні ускладнення. Така форма зустрічається у дорослих людей, але бувають випадки, коли хворіють діти.

Алергічний нежить здебільшого з‘являється раптово і характеризується надмірним виділенням слизу з носа та частим чханням. Цій формі притаманне повторення: нежить може з‘являтись тоді, коли в повітрі є алерген, що став причиною захворювання.

Симптоми хронічного нежитю / Інфографіка 24 каналу

Залежно від форми нежитю та його тяжкості, симптоми можуть змінюватись від сухості в носі до надмірних гнійних виділень. Нижче вказаний їх перелік:

відсутність вільного носового дихання;

часте чхання;

закладеність у вухах;

головний біль;

відчуття сухості та печіння в носі;

надмірна закладеність носу;

відсутність нюху (відчуття запаху);

виділення з носа слизового характеру.

Методи лікування

Основна мета лікування цього захворювання – відновлення функцій слизової оболонки та підвищення місцевого імунітету. Слизова потребує відновлення своєї структури, яке можливе лише на клітинному рівні. На жаль, далеко не всі препарати працюють так "глибоко". Більшість просто усуває симптоми.

Еуфорбіум композитум назентропфен С / Фото Heel

Зверніть увагу на Еуфорбіум композитум Назентропфен С, який можна застосовувати як дорослим, так і дітям, яким виповнилося 2 роки. Спрей показаний для лікування нежитю різного характеру: вірусного, бактеріального та алергічного, гострого та хронічного.

Завдяки комплексному натуральному складу, препарат виявляє протинабрякову, протизапальну, противірусну, імунокоригуючу та протизапальну дії.

Лімфоміозот / Фото Heel

У разі алергічного нежитю рекомендовано використовувати ще й лімфодренажні препарати, які прискорюють виведення токсинів з організму. При алергізації в організмі посилюється інтоксикація, а у зв‘язку з тим, що в носі вже є набряк, він перешкоджає нормальному виведенню токсинів та зменшенню запального процесу. Тому й потрібна додаткова допомога. Наприклад, Лімфоміозот. Препарат дає змогу зменшити набряк та налагодити роботу лімфатичної системи, що прискорить процес одужання та відновить функції на клітинному рівні.

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомтесь з інструкцією на лікарський засіб.

Будьте здорові!