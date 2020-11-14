Як випадіння зубів впливає на тривалість життя – висновок стоматологів
Спеціалісти Oral Health Foundation прийшли до висновку, що проблеми з зубами можуть свідчити про майбутні проблеми зі здоров'ям.
Британські стоматологи вважають, що гігієна порожнини рота – індикатор того, як людина ставиться до власного здоров'я. Дантисти помітили, що люди, які до 70 років зберегли майже всі зуби зазвичай доживають до 90 років. І навпаки – якщо до 65 років людина втратила п'ять або більше зубів, то вона гарантовано має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зазвичай це остеопороз, сердечно-судинні захворювання та діабет, повідомляє Oral Health Foundation.
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Стоматологи приводять кілька причин втрати зубів: недостатній рівень гігієни, захворювання ясен, травми та куріння. Лікарі переконані, що небажання розв'язувати ці проблеми майже завжди свідчить про байдужість людини до свого організму.
Гігієна ротової порожнини рота / Фото Pexels
Як подовжити життя зубів
- Регулярна заміна зубної щітки. Матеріали швидко зношуються, стають токсичними, а щітка перестає виконувати свою функцію. Щоб уникнути цього варто змінювати зубну щітку кожні 2-3 місяці.
- Щоденне чищення зубів. Кожного ранку і вечора потрібно чистити зуби протягом 2-3 хвилин. Рекомендуємо проводити гігієнічні процедури після сніданку та вечері, щоб у роті не залишалися бактерії та залишків їжі.
- Полоскання ротової порожнини. Профілактичний ополіскувач містить активні речовини, які здатні проникати у важкодоступні ділянки, знімаючи наліт. Обполіскувати рот потрібно мінімум 40 секунд, інакше 80% антибактеріальних властивостей просто загубиться.
- Обробка міжзубних ділянок. Кожен день потрібно обробляти міжзубні проміжки зубною ниткою.
- Регулярне відвідування стоматолога. Кожні 6 місяців обов'язково проходити профілактичний огляд
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