Спеціалісти Oral Health Foundation прийшли до висновку, що проблеми з зубами можуть свідчити про майбутні проблеми зі здоров'ям.

Британські стоматологи вважають, що гігієна порожнини рота – індикатор того, як людина ставиться до власного здоров'я. Дантисти помітили, що люди, які до 70 років зберегли майже всі зуби зазвичай доживають до 90 років. І навпаки – якщо до 65 років людина втратила п'ять або більше зубів, то вона гарантовано має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зазвичай це остеопороз, сердечно-судинні захворювання та діабет, повідомляє Oral Health Foundation.

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Стоматологи приводять кілька причин втрати зубів: недостатній рівень гігієни, захворювання ясен, травми та куріння. Лікарі переконані, що небажання розв'язувати ці проблеми майже завжди свідчить про байдужість людини до свого організму.

Гігієна ротової порожнини рота / Фото Pexels

Як подовжити життя зубів