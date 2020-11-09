Якщо ви погано спите вночі, прокидаєтеся втомленим, а після обіду почуваєтеся в'ялими – задумайтеся про свій режим сну. Ймовірно, звичайний однофазний відпочинок – це не ваше і пора знайти альтернативи.

Для повноцінного відпочинку нам необхідно 7-8 годин сну протягом доби. Якщо цього достатньо, ми можемо розпочинати новий робочий день, який триватиме 16-18 годин. Такий підхід до відпочинку та активності називається однофазним сном. Це найпопулярніший режим, якого дотримується увесь світ: під нього підлаштовується робочий графік, сфери товарів та послуг, аптеки та програми телеканалів, повідомляє Корисно 24.

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Втім, не всім підходить однофазний режим сну. І якщо раніше експериментувати зі сном не було можливості, сьогодні, завдяки переходу на дистанційну роботу та ненормованому графіку, все більше людей тестує незвичний відпочинок.

Як підібрати режим, який підійде саме вам

Знову ж таки, все повністю залежить від вашого стилю життя, звичок, розкладу та графіку роботи. Якщо ви працюєте з 9-18-ої, наші поради будуть здаватися безглуздими. Як виняток, у вашому офісі передбачені зони для відпочинку, а начальство не заперечить, якщо ви прилягатимете відпочити протягом робочого дня.

Як підібрати режим сну / Фото Pixabay

Важливо врахувати, що при переході на поліфазний сон, організм відчуватиме виснаження. Ті, хто вже спробував новий графік відзначають, що дефіцит сну триває приблизно тиждень. Щоб протягом цього часу ваша продуктивність не постраждала, заздалегідь відрегулюйте всі свої справи.

Які бувають режими поліфазного сну

Uberman

Цей режим пропонує розбивати день на 6 коротких періодів сну, тривалістю в 30 хвилин, які чергуються з рівномірними (близько 4 годин) періодами активності. Це означає, що загальний час сну скорочується до 2-3 годин на добу.

Люди, які випробували цей режим на собі, відзначають, що Uberman позитивно впливає на здоров'я та продуктивність.

Everyman

Менш радикальний режим сну, який передбачає 3-3,5 години сну вночі та 3 20-хвилинні перерви на сон протягом дня.

Everyman передбачає нетривалий, але все ж нічний сон, тому переходити на нього дещо легше, аніж на Uberman. Для початку, варто встановити рівномірні часові інтервали для відпочинку і відповідно до них вибудувати бажаний графік дня.

Навіщо потрібен сон / Фото Pixabay

Dymaxion

Для того, щоб перейти на Dymaxion, доведеться відлучатися від справ всього лиш на 30 хвилин кожні 6 годин. Загалом сон при такому режимі триває лише 2 години на добу.

Цей метод придумав американський архітектор Річард Бакмінстер Фуллер. За словами чоловіка, Dymaxion прекрасно впливав на його самопочуття. Схвальні відгуки Річарда підтвердили й лікарі. Як стверджує історія, архітектору все ж довелося відмовитися від експерименту, адже його колеги та бізнес-партнери дотримувалися однофазного режиму сну.

Biphasic

Цей режим випробував практично кожен із нас під час студентських років. Він передбачає 4-4,5 години сну вночі та 1,5 години сну протягом дня.

При переході на поліфазний сон, рекомендується розпочинати практику з Biphasic – це найменш екстремальний спосіб випробувати свій організм та визначити чи підходить вам новий графік життя.