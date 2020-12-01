З настанням холодів страждає як імунна система, так і психіка. Крім того, погіршується стан шкіри, волосся та підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Тож, які звички ввести у своє життя та як підтримувати організм, щоб пережити зиму?

Життя в холод стрімко сповільнюється: замість активного відпочинку та прогулянок хочеться тільки їсти і спати. Чому так та як уникнути негативного впливу зими на організм з точки зору доказової медицини – розповів Сuprum.

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Дихання взимку / Фото Newgrounds

Дихальна система

У холодному повітрі мало вологи, тому воно подразнює дихальні шляхи. Сухе повітря особливо небезпечне для людей з астмою, бронхітом і хронічними обструктивними захворюваннями легень, оскільки вони чутливіші до хрипоти в голосі, задишки та кашлю.

Окрім цього холодне повітря призводить до кровотеч з носа. Коли ми вдихаємо холодне повітря, частина тепла і вологи слизової йде на те, щоб його зігріти. Від цього шкіра в носі стає сухою і схильною до подразнення.

Нерідко можна натрапити на думку, що взимку імунітет знижується, але це не зовсім так. Знижується місцевий імунітет: слизова носа гірше справляється з вірусами. Відбувається це тому, що на холоді кровоносні судини звужуються й імунні клітини довго добираються до поверхні слизової, а спеціальні захисні білки – інтерферони не так швидко реагують на віруси.

Через те, що люди більше часу проводять в приміщенні, ризик контакту з тими, хто вже хворіє стрімко зростає. При цьому застуда найчастіше передається "з рук на руки".

Що робити

Підтримуйте відносну вологість помешкання в межах 20-60%. Якщо користуєтеся зволожувачем, не забувайте мити його кожні три дні, заправляти дистильованою водою або картриджами для демінералізації. Щоб захистити дихальну систему від впливу холодного і сухого повітря – тепло одягайтеся. Закривайте ніс і рот шарфом та скорочуйте час тренувань на відкритому повітрі.

Якщо у вас астма, ХОЗЛ або бронхіт, намагайтеся не пропускати прийом препаратів і тримати під рукою ліки для полегшення симптомів.

Щоб знизити ризик застуди, мийте руки кожен раз перед приготуванням їжі та коли потрібно піднести їх до рота, носа або очей.

Догляд за шкірою взимку / Фото Pinterest

Шкіра

У мороз шкіра тіла лущиться, свербить і тріскається, оскільки втрачає вологу через сухе повітря. До того ж подразненням сприяє мило, миючі засоби, гаряча вода і грубі синтетичні тканини.

Але шкіру взимку потрібно захищати не тільки від сухого повітря, а й від сонця. Сніг відбиває до 80% ультрафіолетового випромінювання, яке може призвести до раку шкіри. Захищатися потрібно як в сонячну, так і в похмуру погоду, оскільки хмари пропускають більшу частину випромінювання.

Що робити

Потрібно вибрати миючий засіб для чутливої ​​шкіри без запаху. Зволожуйте шкіру кремом протягом всієї зими: він створить захисну плівку, яка утримує вологу. Намагайтеся митися теплою водою, через те, що надто гарячі температури пересушують шкіру. А також носіть з собою невеликий тюбик зволожуючого крему для рук.

Щоб захистити шкіру від ультрафіолету, виберіть крем для тіла та обличчя (SPF не менше 15), який блокує UVA і UVB-промені. Наносьте його за 30 хвилин до виходу.

Робота серця взимку / Фото Pinterest

Серце

Серцю на морозі доводиться працювати старанніше, щоб тримати всі органи в теплі. Холод змушує артерії стискуватися. Це збільшує пульс і артеріальний тиск. Як наслідок – підвищується ризик серцевого нападу та інсульту.

Що робити

Одягайте шапку і шарф перед виходом на вулицю, оскільки через відкриті частини тіла виходить велика кількість тепла.

Підтримуйте в будинку температуру від 20-24°C. Якщо батарея не справляється – використовуйте обігрівач. Нагрівати простір газовою плитою – погана ідея, через це в кімнаті може зібратися отруйний чадний газ.

Як захистити тіло взимку / Фото Pinterest

Руки та ноги

Через спазм судин на холоді погіршується кровопостачання ніг і рук. Коли кінцівки втрачають тепло, може трапиться обмороження тканин. Хоча таке буває нечасто, деякі ризикують сильніше:

спортсмени, які тренуються на вулиці;

люди, які працюють на вулиці;

ті, хто опинився в екстремальних погодних умовах;

бездомні;

діти та люди похилого;

діабетики;

люди з синдромом Рейно;

курці й ті, хто приймає наркотики або нехтує алкоголем.

Куріння звужує судини та підвищує ризик обмороження, а вживання великої кількості алкоголю можуть призвести до того, що тіло просто проігнорує холод. У такій ситуації легко отримати обмороження.

Що робити

Обмороження можна отримати, коли температура опускається нижче нуля, тому важливо уникати холоду і тепло одягатися. Враховуйте, що якщо на вулиці вітер, то холод відчувається сильніше. Якщо ви мерзнете у звичайному теплому одязі, одягніть термобілизну.

Волосся взимку / Фото Pinterest

Волосся

У холодну пору року шкіра голови, як і всього тіла, схильна до зневоднення – волосся стає ламким. Шапки та сухе повітря сприяють накопиченню статичної електрики, тому волосся стають неслухняним.

Що робити

Підберіть шампунь, який підходить до типу вашої шкіри голови й використовуйте його тільки для очищення коренів. Використовуйте кондиціонер, щоб зменшити дію статичної електрики й надати волоссю блиску. Не розчісуйте мокре чи вологе волосся.

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Органи травлення / Фото Pinterest

Травлення

Коли температура тіла падає, організму потрібно більше енергії для боротьби з холодом, тому взимку ми їмо більше, ніж в інші пори року. Окрім цього, в холодну пору року поширено вірусне захворювання шлунково-кишкового тракту – норовірус. Він супроводжується блювотою і проносом і проходить самостійно за кілька днів.

Що робити

Багато солодощів, випічки, жирного м'яса і вершкового масла підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Щоб знизити його, включіть в раціон цільнозерновий хліб, вівсянку, висівки, бобові, фрукти та овочі.

Ретельно мийте руки після туалету і перед приготуванням їжі, щоб попередити появу норовірусу та інших захворювань шлунково-кишкового тракту.

Імунна система взимку / Фото Wonder

Імунна система

Взимку світловий день короткий, тому організм відчуває дефіцит вітаміну D. Це може негативно відбитися на роботі імунної системи.

Що робити

Щоб підтримати організм взимку, дорослим рекомендується щодня приймати добавку, що містить 800 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D. Для дітей оптимальна доза – 400 МО.

Приймати всі вітаміни поспіль здоровим людям не потрібно, їх надлишок може бути шкідливим для організму.

Зимова депресія / Фото Pinterest

Психіка

Недолік сонячного світла позначається і на психічному здоров'ї людей. Він призводить до порушення біологічних ритмів, зниження серотоніну в організмі і порушення балансу мелатоніну. Взимку його мало, і деякі люди відчувають симптоми сезонного афективного розладу – депресії, пов'язаної зі зміною пори року.

Що робити

Намагайтеся проводити більше часу на сонці, регулярно робіть фізичні вправи, уникайте стресових ситуацій і правильно харчуйтеся.

Якщо відчуваєте постійну втому, сонливість, дратівливість, відсутність інтересу до життя – зверніться до клінічного психолога. Якщо він вважатиме, що ваш стан вимагає медичного втручання, то перенаправить вас до психотерапевта.