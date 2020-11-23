Високий артеріальний тиск або гіпертонічна хвороба, вражає майже половину дорослого населення і вважається найпоширенішим фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Ви можете регулювати артеріальний тиск за допомогою інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), блокаторів кальцієвих каналів, активного способу життя чи спеціальних дієт. А також, як стверджують результати досліджень, знизити тиск може деяка зелень та спеції, повідомляє Healthline.

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Базилік

Базилік проти високого тиску / Фото Pexels

У базиліку чимало евгенолу, дію якого пов’язують з багатьма перевагами для організму, зокрема зі зниженням артеріального тиску.

Евгенол – природний антиоксидант, що входить до складу знеболюючих засобів.

Дослідження показують, що евгенол може сприяти зниженню артеріального тиску, діючи як природний блокатор кальцієвих каналів. Тобто речовина перешкоджає руху кальцію в серце та артеріальні клітини, дозволяючи судинам розслабитися.

Дослідження на тваринах показали, що екстракт базиліку сприяє розслабленню судин і розрідженню крові. Однак вченим потрібно провести більше експериментів, щоб з’ясувати, чи сприяє базилік зниженню артеріального тиску у людей.

Насіння селери

Насіння селери містить залізо, магній, марганець, кальцій і клітковину. А деякі дослідження показують, що відвар на основі такого насіння може сприяти зниженню артеріального тиску.

Наприклад, результати аналізу показали, що селера знижувала тиск у щурів, які страждали гіпертонією, але не змінювала цих показників у тварин без відхилень. Науковці припустили, що сполуки в екстракті насіння селери можуть сприяти зниженню артеріального тиску, діючи як природний блокатор кальцієвих каналів.

Петрушка

Петрушка проти високого тиску / Фото Pexels

Петрушка містить вітамін С та дієтичні каротиноїди, які можуть знизити кров'яний тиск.

Кілька досліджень показали, що каротиноїдні антиоксиданти знижують кров'яний тиск і холестерин, який є фактором ризику серцевих захворювань.

Дослідження на тваринах показали, що петрушка знижує як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Втім, науці необхідно розширити висновки про вплив зелені на артеріальний тиск людей.

Часник

Часник містить сполуки сірки, що може сприяти збільшенню кровотоку та розслабленню судин. Як наслідок – знижувати артеріальний тиск.

Метааналіз 12 досліджень показав, що прийом часнику знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск у середньому на 8,3 мм рт. ст. та 5,5 мм рт. ст. відповідно. Це зниження нагадує ефект ліків проти артеріального тиску.

Кориця

Кориця проти високого тиску / Фото Pexels

Поки що до кінця не зрозуміло, як кориця знижує кров'яний тиск, втім, дослідження, проведені на тваринах показують, що спеція може допомогти розширити та розслабити судини.

Огляд 9 досліджень за участю 641 людини, показав, що прийом кориці знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск у середньому на 6,2 мм рт. ст. Та 3,9 мм рт. ст. відповідно. Цей ефект був сильнішим, коли люди вживали корицю протягом 12 тижнів.

Імбир

Дослідження показали, що прийом імбиру знижує артеріальний тиск кількома способами. Він діє як природний блокатор кальцієвих каналів та природний інгібітор АПФ.

Дослідження, проведене за участю 4000 людей, показало, що група, яка споживала 2-4 грами імбиру на день, продемонструвала найменший ризик розвитку високого кров’яного тиску.

Кардамон

Кардамон проти високого тиску / Фото Pexels

Кардамон наповнений різними антиоксидантами, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск.

12-тижневе дослідження 20-ти дорослих, яким нещодавно діагностували підвищений кров'яний тиск, показало, що прийом 3 грамів порошку кардамону знижує артеріальний тиск.

Попри багатообіцяючі висновки, дослідження в цій галузі все ще вважаються достатньо новими, тому вченим потрібно провести додаткові аналізи для подальшого вивчення впливу кардамону на людину.