Здоровий спосіб життя підтримує вашу імунну систему. А ось такі фактори як куріння, алкоголь та сидячий спосіб життя можуть ускладнювати боротьбу з інфекцією.

Імунна система – це здатність організму захищати себе від інфекцій та вірусів. Але неправильний спосіб життя ослаблює імунітет та не дозволяє йому активуватися під час сезону підвищеної захворюваності, повідомляє Insider.

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Вплив алкоголю на здоров'я / Фото Pexels

Надмірне вживання алкоголю послаблює імунітет

За даними клініки Mayo, вживання великої кількості алкоголю послаблює імунітет і робить вас більш схильними до хвороби. Що означає "надмірне"?

Міцний алкоголь. Понад 8 напоїв на тиждень для жінок; більше, ніж 15 напоїв – для чоловіків.

Понад 8 напоїв на тиждень для жінок; більше, ніж 15 напоїв – для чоловіків. Випивка (вживання алкоголю для соціалізації). Понад 4 напої протягом 2-3 годин для жінок; понад 5 напоїв за цей же проміжок часу для чоловіків.

Вживання будь-якої кількості алкоголю під час вагітності та для осіб до 21-річного віку

Алкоголь змінює склад мікробіому кишечника, де знаходиться велика кількість мікроорганізмів, які підтримують імунну систему. Алкогольні напої ж пошкоджують імунні клітини, які першочергово захищають від бактерій та вірусів.

Доктор медичних наук Нейта Фавіні попереджує:

Пошкодження цих клітини в кишечнику полегшує проникнення патогенних мікроорганізмів у кров. Випиваючи занадто багато, ви зменшуєте захисні механізми свого організму для боротьби із застудою, вірусом чи іншими бактеріальними або вірусними інфекціями.

Окрім цього, за словами науковця, надмірне вживання алкоголю пов’язане з пневмонією та іншими легеневими захворюваннями.

Одне з проведених досліджень у 2015 році показало, що часте вживання алкогольних напоїв може зменшити кількість лейкоцитів, які борються з інфекцією.

Алкоголь та імунітет / Фото Pexels

Помірне вживання алкоголю

За словами Фавіні, помірне вживання алкоголю може бути безпечним для людей із хорошою спадковістю та міцним. Втім, пам'ятайте, що існують стани, коли випивка взагалі протипоказана.

Кожен, хто страждає хронічними захворюваннями печінки, повинен уникати алкоголю. Це стосується людей з гепатитом, неалкогольною жировою хворобою та запаленням печінки.

Щоб ваша імунна система була в хорошій формі – відмовтеся від алкоголю. Особливо, якщо ви відчуваєте втому або перші симптоми захворювання, стверджує Фавіні. Вживання алкоголю не тільки послаблює імунну систему, але й має зневоднюючий ефект. А, як відомо, організм не може адекватно боротися з хворобою, якщо в ньому недостатня кількість води.