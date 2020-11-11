Сон – час для відновлення організму, але багато для кого це відновлення повністю нівелюється через неправильну позу, погано підібраний матрац чи подушку.

Науковці не одноразово зазначали, що дефіцит сну негативно впливає на зовнішній вигляд, а також зменшує нашу “соціальну привабливість”. Окрім цього значення має не тільки тривалість сну, але й те в якій позі ми проводимо ніч. Саме уві сні на шкірі обличчя і шиї з'являються перші заломи, які згодом трансформуються в глибокі зморшки, повідомляє Корисно 24.

Читайте також: Гімнастика для обличчя: дієві способи усунення зморшок та темних кіл навколо очей

Сон на животі

Така поза негативно відіб'ється на стані чола. Через сон на ній утворяться горизонтальні зморшки. Також може постраждати зона навколо очей. Часто ті, хто сплять на животі прокидаються з темними колами.

Якщо ви любите спати, сховавши обличчя в подушку, шкіра вашого обличчя піддається механічному тертю, яке провокує появу тимчасових зморшків на всій ділянці обличчя та шиї.

Сон на боці

Якщо у вас є улюблений бік для сну – очікуйте деформацій. Через таку позу утворюються дрібні мімічні зморшки, виникають складки між бровами, а щоки втрачають природню пружність.

В молодому віці ранкові зморшки розгладжуються за кілька годин після пробудження, але після 35 років доведеться докласти зусилля, щоб приховати нічну трансформацію. Тож краще й зовсім не допускати ймовірності їх виникнення.

Як спати, щоб уникнути зморшок / Фото Pexels

Щоб уникнути ризику появи зморшок, необхідно

Спати на спині

Фахівці радять практикувати сон на спині: обличчя в такій позі не передавлюється, відповідно шкіра відпочиває, а зморшки не заглиблюються.

Правильно організувати спальне місце

Тиша, темрява, зволожувач повітря, зручний матрац та свіжа постільна білизна – запорука міцного сну. Особливу увагу слід приділити вибору подушки. Якісна подушка має не лише забезпечувати комфорт під час сну, а й підтримувати голову та шию в природному положенні. Бажано використовувати ортопедичний варіант.

Виконувати гімнастику для обличчя

Ранкові заняття допоможуть включити в роботу м'язи обличчя, а також поліпшити кровообіг і рух лімфи в тканинах. Шкіра швидше почне розгладжуватися, стане більш пружною, а риси обличчя більш виразними.