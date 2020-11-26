Майже кожне слово викликає у нас певні асоціації: посмішка – це радість, а от стрес – це біль, депресії та інший негатив. Тому багато хто вважає стрес загрозою здоров‘ю й аж ніяк не пов’язує його з приємними емоціями. А дарма! Адже він може мати не лише негативне, але й позитивне походження.

Повна свобода від стресу означає смерть.

Ганс Сельє

Для початку з’ясуємо значення цього слова.

Стрес – це природня реакція організму на зовнішній подразник. Ним може бути будь-яка незвична ситуація, що провокує відповідну реакцію нервової системи.

Оскільки в нашому повсякденному житті трапляється різне, змінюватися може і характер стресу. Сьогодні науці відомий не лише шкідливий стрес, але й стрес конструктивний. Детальніше про них – далі.

Дистрес виснажує організм / Фото Rawpixel

Шкідливий стрес

Дистрес виникає в періоди, коли організм вже не в змозі протистояти зовнішнім подразникам: хронічній втомі, сімейним чварам, конфліктам на роботі, тощо. Саме цей стан ми маємо на увазі, коли говоримо, що знаходимось "в стресі".

Він вважається найнебезпечнішим ворогом нашого здоров'я, адже його фонова довготривалість призводить до нервових зривів, депресій, пошкоджень та загибелі нейронів головного мозку.

Корисний стрес

Еустрес – це стан, в результаті якого підвищується функціональний резерв організму. Він є необхідною реакцією для повноцінного життя кожної людини, адже забезпечує швидку адаптацію до нових умов.

Ми навіть не підозрюємо, що невеликі дози корисного стресу можуть позитивно впливати на наш організм.

Він характеризується нетривалістю, мобілізацією всіх внутрішніх сил та короткочасністю. Здебільшого еустрес – це природна реакція організму, напряму пов‘язана з інстинктами, рефлексами та емоціями. Завдяки своїй короткотривалості, він не чинить жодної шкоди організму.

Яскравими прикладами корисного стресу вважаються екстремальні види спорту, перше побачення чи весілля.



Еустрес допомагає сконцентруватися / Фото Rawpixel

Чим корисний еустрес

Еустрес поліпшує не лише загальне самопочуття, але й сприяє кращому функціонуванню головного мозку. Розберімося, що ще унікального може привнести в наше життя корисний стрес.

Стрес робить нас розумнішими та сконцентрованішими

Згідно з результатами досліджень, що були проведені одразу двома американськими університетами (Рокфеллерівського та університету Буфало)‚ невеликий викид кортизолу (гормону "стресу") різко підвищує нашу здатність навчатись та запам’ятовувати інформацію.

Якщо у Вас накопичились незавершені справи й ви не встигли виконати їх до опівночі – не змушуйте себе заснути. Оскільки організм мобілізувався для розв'язання задач та сконцентрувався на завданнях, швидше за все, Ваші старання не увінчаються успіхом. Краще використати готову для споживання енергію на вирішення справ. А ось, коли організм, заспокоївшись, використає весь свій ресурс та дасть сигнал про відпочинок, – Ви можете спробувати заснути.

Стрес робить нас здоровішими

Спираючись на дані досліджень, проведених в Стенфордській медичній школі, можна стверджувати, що короткочасний стрес допомагає організму протистояти хворобам. Емоційний перепад активує імунну систему, до того ж цей ефект є довготривалим.

Професор психіатрії Фірдаус Дабар, який вивчав вплив стресу на організм більше ніж 10 років, дійшов висновку, що саме в момент стресової ситуації мозок дає організму сигнал "зібрати армію для захисту" та активізувати захисні сили імунної системи.

Як керувати стресом / Фото Rawpixel

Як контролювати стрес

Що ж робити, щоб завадити виникненню шкідливого стресу та зменшити емоційне навантаження еустресу? Пропонуємо кілька порад!

Намагайтесь вживати більше здорової їжі;

виконуйте фізичні навантаження або вправи;

або вправи; налаштуйте себе на здоровий сон : добре провітрюйте кімнату, лягайте спати до опівночі, перестаньте користуватися телефоном, планшетом та дивитися телевізор за 2 години до сну, оскільки їх світло пригнічує вироблення гормону сну – мелатоніну. Також ввечері краще відмовитися від алкоголю;

: добре провітрюйте кімнату, лягайте спати до опівночі, перестаньте користуватися телефоном, планшетом та дивитися телевізор за 2 години до сну, оскільки їх світло пригнічує вироблення гормону сну – мелатоніну. Також ввечері краще відмовитися від алкоголю; будьте соціально активними – проводьте зустрічі з друзями, рідними, організовуйте приємні вечори з коханими, оберіть собі хобі, яке наблизить вас до знайомства з новими людьми. Важливі й обійми, які виробляють окситоцин, що відповідає за відчуття умиротворення. Так ви будете відчувати тепло від людського спілкування, а не шукатимете приємні емоції у фільмах і телешоу;

– проводьте зустрічі з друзями, рідними, організовуйте приємні вечори з коханими, оберіть собі хобі, яке наблизить вас до знайомства з новими людьми. Важливі й обійми, які виробляють окситоцин, що відповідає за відчуття умиротворення. Так ви будете відчувати тепло від людського спілкування, а не шукатимете приємні емоції у фільмах і телешоу; навчайтесь протягом усього життя.

Нервохеель / Фото Heel

Та все ж, якщо уникнути стресу неможливо, а організм потребує природного захисту – можете звернути увагу на Нервохеель. Це натуральний препарат, що заспокоює, знімає нервове напруження та відновлює внутрішню рівновагу та може застосовуватись при безсонні.

Нервохеель допомагає відновити внутрішню гармонію та дарує можливість спокійною насолоджуватись життям у рівновазі з навколишнім середовищем!

Перед використанням обов'язково ознайомтесь з інструкцією, а для застосування дітям, вік яких менше ніж 6 років, – проконсультуйтесь з лікарем.

Будьте здорові!