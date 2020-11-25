На зміну спортзалам, виснажливим силовим вправам та бігу приходить проста та ефективна йога. Вважається, що для йоги не потрібен тренер, а вправи можна виконувати так, як вам зручно. Але це знижує ефективність занять.

Якщо виконувати асани некоректно, можна травмувати суглоби або шийний відділ хребта. Найчастіше це трапляється, коли людина займається йогою недавно і ще не вміє відчувати своє тіло. Щоб уникнути пошкоджень, потрібно дотримуватися двох умов: не навантажувати себе надто сильно та адекватно оцінювати свої можливості.

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Тренерка з йоги fox_yogaa регулярно вказує на помилки, яких допускають початківці при самостійних заняттях. Серед найпопулярніших помилок – викривлена спина.

Як правильно займатися йогою

під час "скручувань" спина повинна бути рівною та розташовуватися перпендикулярно килимку;

постарайтеся не округлювати спину та не переводити на неї всю свою вагу;

скручування хребта має бути на рівні нижніх ребер;

не ускладнюйте асан, якщо тіло не готове й ви бачите, що спина вигинається під час виконання вправи;

поки ви не відчуваєте потреб свого тіла – виконуйте простіші вправи.

Купіть спеціальний інвентар

Якщо ваше тіло не готове розтягуватися, а спина – розгинатися, вам може допомогти спеціальний інвентар. Блок для йоги, еластична стрічка та спеціальне колесо зможуть підтримувати тіло в заданій позі без шкоди для здоров'я.

Уникайте різких рухів

Ніяких різких рухів. Переходи між асанами повинні бути плавними та повільними. Це не тільки вбереже від травм, але й навчить спостерігати за тілом. До того ж завдяки акуратним переходам ви краще запам'ятаєте зв'язки між вправами та виробите зручну для себе послідовність асан.