Йога – це не лише спосіб розслабитися, але й відмінне рішення для тих, хто хоче привести своє тіло в бажану форму за короткий термін. Для цього достатньо приділяти вправам лише 30 хвилин в день. Ділимося ефективними асанами для ідеальної фігури.

Асана – це зручне та стійке положення тіла, яке досягається завдяки вправам йоги. Деякі з них вимагають більше підготовки, деякі – підходять новачкам. Але головне, що всі асани покликані підтримувати хороше, самопочуття, здоров'я і гнучкість тіла, а також життєву енергію, повідомляє Howtogreen.

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Зібрали 8 асан, які дозволять підкоректувати фігуру.

Асана для струнких стегон: анджанейасана

Техніка виконання анджанейасани – Відео з каналу The Art of Living

Зробіть випад правою ногою вперед. Покладіть на підлогу ліве коліно і, коли знайдете точку рівноваги, з'єднайте руки в замок в районі вашої лівої щиколотки. Розподіліть навантаження на ноги. У цій позі зробіть 5 глибоких вдихів.

Якщо ви відразу не зможете довести руки до щиколотки, скріпіть їх в замок вище.

Асана для підтягнутого живота: утанасана

Техніка виконання утанасани – Відео з каналу Yoga With Adriene



Утанасана означає “інтенсивне витягування”.

Все що вам потрібно в цій позі – витягнутися, підняти руки над головою та якомога сильніше тягнутися вгору. Під час виконання асани важливо не відривати п'яти від підлоги.

Не забувайте правильно дихати. На вдиху підіймайте руки, на протяжливому видиху – тягніться. Після нахиліться вниз і поставте руки на підлогу, щоб вони були паралельні ступням.

Якщо дотягнутися до підлоги не вдається, обхопіть гомілки та продовжуйте тягнутися. Щоб вийти з асани, знову вдихніть і підніміться вгору.

Асана для м'язів живота: васіштхасана

Техніка виконання васіштхасани – відео з каналу Unagrande YogaClub

Ляжте на лівий бік. Права нога повинна лежати поверх лівої, а рука – на стегні. Долонею лівої руки упріться в підлогу. Тепер необхідно підняти верхню частину корпусу. Відірвіть стегна від підлоги та тримайтеся, спираючись на ліву руку і ступні. Як тільки ви зафіксували позицію, підніміть праву руку вгору, втягніть живіт, а таз намагайтеся тягнути вперед.

Виконавши асану з одного боку, переверніться та виконайте аналогічну вправу ще раз.

Асана для зміцнення стегон та ніг: уткатасана

Техніка виконання уткатасани – Відео з каналу Yoga With Adriene

Поставте ноги на ширину тазу, підніміть руки вгору, долоні з'єднайте. Далі видихніть, акуратно зігніть коліна і присідайте, поки стегна не будуть паралельними до підлоги.

Головне – не відривати п'яти від підлоги. Далі варто пройтися та зафіксувати позу на 30 секунд. Повторіть асану кілька разів.

Асана для того, щоб підтягнути спину: шалабхасана

Техніка виконання шалабхасани – Відео з каналу The Art of Living

Ляжте на живіт, витягніть руки назад та притисніть їх до стегон. Також притисніть одну до одної ноги. Зробіть різкий вдих, а на видиху підніміть груди та ноги настільки високо, наскільки можете. До підлоги повинен торкатися тільки живіт. Залишайтеся в такій позі 30 секунд.

Асана для міцного пресу: паріпурна навасана

Техніка виконання паріпурна навасани – Відео з каналу Alo Moves – Online Yoga & Fitness Videos

Ноги треба зігнути в колінах, стопи поставити на підлогу. На вдиху відхилитися назад на 60 градусів. Спину намагайтеся тримати прямо та не сутулитися. На виході потрібно розпрямити ноги та підняти їх до рівня очей. У такому положенні зафіксуйте своє тіло на 30 секунд.

Асана для хорошої постави: чатуранга Дандасана

Техніка виконання чатуранга Дандасана – Відео з каналу Alo Moves – Online Yoga & Fitness Videos

Ляжте на живіт, долоні покладіть на підлогу. Пальці повинні “дивитися” вперед. Різко вдихайте і видихайте, піднімаючи корпус вгору за допомогою рук. Постарайтеся не згинатися: важливо тримати тіло прямо і ні в якому разі не згинати коліна. Спробуйте протриматися максимально можливу кількість часу.

Асана для прокачування м'язів спини: бхуджангасана

Техніка виконання бхуджангасани – Відео з каналу The Art of Living

Для виконання цієї асани залишайтеся в позі лежачи. Обличчя повинно дивитися вниз, а руки мають упиратися долонями в підлогу на рівні грудей. Вдихніть і підніміть корпус, спираючись на прямі руки. Видихаючи, спробуйте витягати грудну клітку вперед.

Повторюйте ці вправи регулярно і вже за кілька занять ви побачите неймовірний ефект!