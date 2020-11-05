8 простих поз йоги для ідеальної фігури – відео
Йога – це не лише спосіб розслабитися, але й відмінне рішення для тих, хто хоче привести своє тіло в бажану форму за короткий термін. Для цього достатньо приділяти вправам лише 30 хвилин в день. Ділимося ефективними асанами для ідеальної фігури.
Асана – це зручне та стійке положення тіла, яке досягається завдяки вправам йоги. Деякі з них вимагають більше підготовки, деякі – підходять новачкам. Але головне, що всі асани покликані підтримувати хороше, самопочуття, здоров'я і гнучкість тіла, а також життєву енергію, повідомляє Howtogreen.
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Зібрали 8 асан, які дозволять підкоректувати фігуру.
Асана для струнких стегон: анджанейасана
Техніка виконання анджанейасани – Відео з каналу The Art of Living
Зробіть випад правою ногою вперед. Покладіть на підлогу ліве коліно і, коли знайдете точку рівноваги, з'єднайте руки в замок в районі вашої лівої щиколотки. Розподіліть навантаження на ноги. У цій позі зробіть 5 глибоких вдихів.
Якщо ви відразу не зможете довести руки до щиколотки, скріпіть їх в замок вище.
Асана для підтягнутого живота: утанасана
Техніка виконання утанасани – Відео з каналу Yoga With Adriene
Утанасана означає “інтенсивне витягування”.
Все що вам потрібно в цій позі – витягнутися, підняти руки над головою та якомога сильніше тягнутися вгору. Під час виконання асани важливо не відривати п'яти від підлоги.
Не забувайте правильно дихати. На вдиху підіймайте руки, на протяжливому видиху – тягніться. Після нахиліться вниз і поставте руки на підлогу, щоб вони були паралельні ступням.
Якщо дотягнутися до підлоги не вдається, обхопіть гомілки та продовжуйте тягнутися. Щоб вийти з асани, знову вдихніть і підніміться вгору.
Асана для м'язів живота: васіштхасана
Техніка виконання васіштхасани – відео з каналу Unagrande YogaClub
Ляжте на лівий бік. Права нога повинна лежати поверх лівої, а рука – на стегні. Долонею лівої руки упріться в підлогу. Тепер необхідно підняти верхню частину корпусу. Відірвіть стегна від підлоги та тримайтеся, спираючись на ліву руку і ступні. Як тільки ви зафіксували позицію, підніміть праву руку вгору, втягніть живіт, а таз намагайтеся тягнути вперед.
Виконавши асану з одного боку, переверніться та виконайте аналогічну вправу ще раз.
Асана для зміцнення стегон та ніг: уткатасана
Техніка виконання уткатасани – Відео з каналу Yoga With Adriene
Поставте ноги на ширину тазу, підніміть руки вгору, долоні з'єднайте. Далі видихніть, акуратно зігніть коліна і присідайте, поки стегна не будуть паралельними до підлоги.
Головне – не відривати п'яти від підлоги. Далі варто пройтися та зафіксувати позу на 30 секунд. Повторіть асану кілька разів.
Асана для того, щоб підтягнути спину: шалабхасана
Техніка виконання шалабхасани – Відео з каналу The Art of Living
Ляжте на живіт, витягніть руки назад та притисніть їх до стегон. Також притисніть одну до одної ноги. Зробіть різкий вдих, а на видиху підніміть груди та ноги настільки високо, наскільки можете. До підлоги повинен торкатися тільки живіт. Залишайтеся в такій позі 30 секунд.
Асана для міцного пресу: паріпурна навасана
Техніка виконання паріпурна навасани – Відео з каналу Alo Moves – Online Yoga & Fitness Videos
Ноги треба зігнути в колінах, стопи поставити на підлогу. На вдиху відхилитися назад на 60 градусів. Спину намагайтеся тримати прямо та не сутулитися. На виході потрібно розпрямити ноги та підняти їх до рівня очей. У такому положенні зафіксуйте своє тіло на 30 секунд.
Асана для хорошої постави: чатуранга Дандасана
Техніка виконання чатуранга Дандасана – Відео з каналу Alo Moves – Online Yoga & Fitness Videos
Ляжте на живіт, долоні покладіть на підлогу. Пальці повинні “дивитися” вперед. Різко вдихайте і видихайте, піднімаючи корпус вгору за допомогою рук. Постарайтеся не згинатися: важливо тримати тіло прямо і ні в якому разі не згинати коліна. Спробуйте протриматися максимально можливу кількість часу.
Асана для прокачування м'язів спини: бхуджангасана
Техніка виконання бхуджангасани – Відео з каналу The Art of Living
Для виконання цієї асани залишайтеся в позі лежачи. Обличчя повинно дивитися вниз, а руки мають упиратися долонями в підлогу на рівні грудей. Вдихніть і підніміть корпус, спираючись на прямі руки. Видихаючи, спробуйте витягати грудну клітку вперед.
Повторюйте ці вправи регулярно і вже за кілька занять ви побачите неймовірний ефект!
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