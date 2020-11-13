Кожен з нас протягом свого життя переніс як мінімум декілька вірусних захворювань і ніхто не може бути впевненим в тому, що в майбутньому не зустрінеться з ними знову. Уникнути контакту будь-якого живого організму з вірусом у природі неможливо, бо вони на нашій планеті поширені всюди.

Віруси можуть вражати все живе: рослин, тварин і навіть бактерій.

Цікавий факт: виявлено, що віруси вражають інші віруси.

Часто дізнаємось з інформаційних джерел, що науковці розробили вакцину від певного, збудника. Та чи можливо це для усіх їх видів, адже чисельність вірусів перевищує 100 мільйонів? Відповідь очевидна: однозначно – ні.

То що ж робити, щоб вберегти себе і свою родину від цих маленьких, але дуже небезпечних ворогів?

Кожен знає, що запорука відмінного здоров'я – міцний імунітет. Але не кожен з нас знає правильне значення цього слова.

Звернемось до Вікіпедії.

Імунітет (лат. immunitas – "вільний", "захищений") – сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами, тощо.

Загалом імунітет – здатність організму підтримувати нормальне функціонування під впливом зовнішніх факторів. Тобто основна ціль захисту від збудників – підтримка нормального функціонування організму та всіх його систем. І тут виникає ряд запитань.

Чи допомагають противірусні препарати / Фото Pexels

Звичні противірусні препарати можуть впоратись з таким завданням?

На жаль, далеко не всі препарати для підвищення імунітету є безпечними та можуть застосовуватись для різних категорій населення протягом тривалого часу. Основний їх вплив – це імунна система, а не весь організм, як того потребує ситуація.

Важливо. Слід пам‘ятати, що на віруси не діють антибіотики будь-якого покоління, тому приймати їх в таких випадках немає потреби.

Чи можливо зміцнити імунітет для протистояння з вірусами, регулярно споживаючи цитрусові?

Щоденне вживання цитрусових не дає жодної гарантії, що вірус вас не спіткає, адже їх основна перевага – наявність вітаміну С, який не має достатнього впливу на відновлення та підтримку нормального функціонування всього організму.

Чи ефективне вживання цитрусових / Pexels

Які препарати здатні нормалізувати функції організму? Що входить в їх склад та як вони працюють?

Ці препарати входять до групи біорегуляційних препаратів і активно використовуються в біологічній медицині. Її основна мета – відновлення та активація життєвоважливих захисних процесів організму, зокрема: саморегуляції, регенерації та адаптації.

Усі біорегуляційні лікарські засоби містять лише натуральні компоненти.

Розглянемо на прикладі препарату, що застосовуються для лікування вірусних захворювань та для їх профілактики – Енгістол. Він може згодитися, коли потрібна активація неспецифічних захисних сил організму при гострих та хронічних вірусних захворюваннях.

Основні переваги перед звичними противірусними препаратами:

ефективність при різних вірусних захворюваннях;

мінімальна кількість протипоказань;

можливе застосування у новонароджених;

нетоксичність, на відміну від традиційних противірусних засобів, що призначали для лікування грипу в Україні, найбільшу кількість побічних реакцій становили алергії та порушення з боку шкіри та її придатків, а також ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту.

В ході численних клінічних випробувань було відзначено відмінну переносимість Енгістолу та його регулюючий вплив на різноманітні ланки імунної системи.

Енгістол / Фото Heel

Також зверніть увагу на відсутність обмежень до застосування в комбінаціях та схемах лікування з іншими лікарськими засобами.

Отже, завдяки біорегуляційним препаратам можливо активізувати власні захисні сили та нормалізувати роботу організму в цілому. При цьому – без негативного впливу на органи!

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб!

Міцного Вам імунітету!