Закреп – така делікатна і незручна для багатьох тема. Та, на жаль, останнім часом кількість людей, які страждають від цієї проблеми стрімко збільшується. Відсутність нормального режиму харчування, шкідливі перекуси, неправильне та незбалансоване харчування – це лише верхівка айсберга цієї глобальної проблеми.

За даними досліджень, на закреп страждає від 10% до 50% населення розвинених країн, його діагностують приблизно у 70% хворих гастроентерологічного профілю. Серед захворювань шлунково-кишкового тракту саме він займає друге місце, уступаючи лише гастроезофагеальній рефлюксній хворобі.

Цікаво. У жінок, закреп виявляють в 3 рази частіше, ніж у чоловіків.

Що таке закреп / Фото Unsplash

Закреп це симптом гастропатологій чи окреме захворювання?

За даними, опублікованими у Вікіпедії важко дійти до спільного знаменника. Річ в тім, що Всесвітня організація охорони здоров'я відносить закреп в категорію хвороб. Водночас гастроентерологічні організації, такі як Всесвітня організація гастроентерологів та Американська гастроентерологічна асоціація дотримуються іншої позиції. Вони підкреслюють, що закреп – це не хвороба, а симптом.

Отже, єдиної думки з цього приводу не має. Так само як не існує єдиної чарівної пігулки для лікування закрепу.

Зверніть увагу. При звичайному харчуванні, фізіологічним ритмом спорожнення кишечника вважається щоденна ранкова дефекація. В здорових людей вона проходить без будь-яких ускладнень та приносить відчуття повноцінного звільнення товстої кишки.

Типи та симптоми закрепу

Основний акцент в лікуванні закрепу – це відновлення або ж нормалізація моторики кишківника. Адже одна з головних причин, що провокує його появу – порушення рухової функції товстої кишки. Відповідно, виділяють 4 типи закрепів:

атонічні – виникають за відсутності тонусу м'язів в кишкової стінки;

гіпотонічні – є наслідком зниженого тонусу м'язів кишкових трубок;

спастичні – спровоковані спазмами кишкових м'язів;

змішані.

У клінічній картині закрепів, крім зміни частоти актів дефекації, відзначаються також абдомінальні симптоми:

відчуття важкості;

"розпирання", біль у животі;

метеоризм;

незадоволеність після дефекації.

Сьогодні, поговоримо про спастичний та гіпотонічний тип закрепів. Причиною їх появи можуть бути порушення в роботі нервової системи та безсимптомні хвороби.

Закреп: діагностика та лікування / Фото Pixabay

Спастичний тип закрепу

Однією з можливих причин спастичного закрепу може бути будь-яка стресова ситуація. Зовсім не важливо, чи це було сильне потрясіння, чи незначний сумний епізод, чи радісна подія, адже поява стресу можлива від будь-яких емоційних перепадів. Через стрес в організмі починають спрацьовувати захисні реакції, які провокують спазми. І кишківник – не виключенням. Стресові спазми нерідко стають причиною порушення регулярної дефекації та виникнення закрепу.

Що з цим робити

Нукс-воміка Гомакорд / Фото Heel

При порушеннях кишківника варто звернути увагу на натуральні препарати, медична назва яких звучить як "регулятори черевної інервації" – Нукс-воміка Гомакорд. Застосування засобу, відповідно до рекомендованих вікових дозувань, "запускає" травну систему, прискорює процес всмоктування речовин зі шлунку та знімає спазм. Таким чином відновлюються процеси травлення та дефекації.

Гіпотонічний тип закрепу

Якщо говорити про гіпотонічний тип закрепів, то тут акцент стоїть на порушенні роботи певних органів, які беруть участь в процесі травлення. В таких випадках причиною порушення є недостатність функції певних ферментних систем.

В народі такий стан описується визначенням "став шлунок". А ліками для його "запуску" стають ферментативні препарати. Втім, препарати цієї групи лише знімають симптоми й аж ніяк не впливають на причину виникнення самої проблеми. Тож не має жодної гарантії, що при наступному прийому їжі ситуація не повториться.

Однією з причин виникнення цього стану може бути дискінезія жовчовивідних шляхів (ДЖВШ).

ДЖВШ – захворювання, при якому жовч виділяється невчасно, або її не вистачає для підтримки нормального функціонування органів травної системи.

На жаль, ця хвороба присутня в значної кількості населення, але багато хто навіть не здогадується про її існування. Не все так страшно: при правильному харчуванні вона може довго не проявлятися, а "нагадування" про неї відбувається лише в моменти "погрішності" дієти.

Що з цим робити

Хепель / Фото Heel

Якщо ви неодноразово мали порушення процесу травлення, спробуйте застосувати натуральний препарат – таблетки Хепель. Завдяки безпосередньому впливу на процес відтоку жовчі, йому властиво нормалізувати функцію травної системи. До того ж препарат усуває ризик виникнення закрепів з мінімальною кількістю негативного впливу на організм. Про рівень безпеки препарату свідчить його можливість застосування немовлятам.

Важливо! Інколи саме закреп може сигналізувати про появу серйозного захворювання кишківника.

Якщо у Вас є хоч один з цих симптомів, обов’язково зверніться до лікаря:

​довготривале безпричинне порушення функції кишківника;

поява свіжої крові та слизу в калі;

зменшення діаметру калових мас;

наявність у близьких родичів в анамнезі пухлини товстої кишки, запальних захворювань кишківника;

безпричинне зменшення маси тіла, залізодефіцитна анемія, підвищення температури тіла;

вік старше 50 років;

болі постійного характеру в задньому проході або хибний потяг до дефекації;

важкий закреп, що не піддається лікуванню.

Своєчасна діагностика й адекватне лікування дозволяють запобігати прогресуванню захворювання та зупинити розвиток його ускладнень. Приймайте препарати свідомо, не шкодьте організму і не забувайте проводити регулярні профілактичні обстеження у лікаря!

Важливо. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.

Будьте здорові!