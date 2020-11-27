Завдяки високому вмісту калію та клітковини банани залишаються одним з найбільш поживних та корисних продуктів. Ба більше, цей продукт може підтримувати здоров'я серця та позитивно впливати на травлення.

Калій допомагає збалансувати рівень натрію в організмі, що регулює артеріальний тиск та може зменшити ризик серцевого нападу та інсульту. До того ж вживання бананів корисне для тих, хто прагне схуднути, адже до складу продукту входить пектин та стійкий крохмаль, які відповідають за тривалу ситість, повідомляє Insider.

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Зібрали 5 переваг вживання бананів.

Банани дуже поживні

Один середній банан забезпечує наш організм 110 калоріями з нульовим вмістом жиру. Окрім цього в ньому міститься:

Білок: 1 грам

Вуглеводи: 28 грам

Цукор: 15 грам (природний)

Клітковина: 3 грами

Калій: 450 мг

Магній: 32 мг

Вітамін С: 10,3 мг

Вітамін В6: 0,4 мг

Сертифікована консультантка з питань харчування Ліза Річардс переконана:

Банани добре відомі багатим вмістом калію, але є й інші вітаміни та мінерали, які також заслуговують на нашу увагу. Банан забезпечує значне джерело В6 та клітковини, які відіграють важливу роль у зниженні рівня холестерину та покращення настрою.

Один банан може дати вам 9% від рекомендованої добової дози (RDI) калію і 8% магнію.

Банани допомагають регулювати рівень цукру в крові

Ідея про те, що люди зі схильністю до діабету або діабетом повинні уникати солодких фруктів – міф. Головне правило в цьому випадку витримати баланс вуглеводів, а це приблизно половина кавендішського банану, який є найпоширенішим типом плоду.

Користь бананів / Фото Unsplash

Окрім цього банани, які містять пектин і стійкий крохмаль допомагають знизити рівень цукру в крові. Їх розчинні волокна посилюють відчуття ситості та уповільнюють швидкість травлення, що перешкоджає переїданню. Врахуйте й глікемічний індекс банана, який, в залежності від стиглості, дорівнює 30-60.

Дієтологиня Моніка Ослондер Морено пропонує поєднувати банани з яйцями, йогуртом або арахісовою пастою. На її думку, це допоможе тримати в нормі показники цукру в крові.

Банани можуть підтримувати здоров'я серця

Хоча більшість людей вважає калій виключно мінералом, варто пам'ятати, що він діє як електроліт. Тобто відіграє важливу роль в регулюванні скорочення м’язів. А оскільки серце – м'яз, – калій та здоров'я цього органу нерозривно пов'язані.

Калій також може допомогти збалансувати рівень натрію. Якщо в вашому організму мало калію і занадто багато натрію – у вас може підвищитися тиск, що є фактором ризику розвитку серцевого нападу та інсульту.

Отже, дієти з високим вмістом калію, яким багатий банан, можуть знизити ризик високого кров’яного тиску та інсульту.

Додайте банани до щоденного раціону / Фото Unsplash

Банани допомагають знизити вагу

Через вміст вуглеводів банан став стигматизованим продуктом для тих, хто прагне схуднути. Але насправді цей фрукт подовжує ситість. Поєднання пектину і стійкого крохмалю затримує спорожнення шлунка. Таким чином після банану ви захочете вжити менше калорій, аніж в ситуації, якби не отримали фруктовий перекус.

Найкраще для схуднення підходять зелені банани, оскільки в міру дозрівання фрукт втрачає пектин. Втім, пам'ятайте, що зелені банани містять більше клітковини, а значить – можуть спричинити появу здуття.

Ці висновки підтверджує огляд 2019 року. Через високий вміст клітковини дослідники висунули теорію, що зелені банани можуть допомогти у профілактиці або лікуванні кишкових захворювань, знизити рівень холестерину в крові та запобігти раку кишечника.

Банани корисні для здоров’я органів травлення

Стиглі банани можуть допомогти вам вивести токсини, оскільки містять нерозчинну клітковину. Вона поглинає і переробляє поживні речовини, разом з тим, розчинна клітковина допомагає вивести зі шлунково-кишкового тракту наявні шлаки.