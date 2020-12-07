Блогерка Алекс Вілсон провела експеримент: щоранку вона прокидалася о 4 годині ранку. Таким чином дівчина вирішила дізнатися про всі плюси та мінуси раннього пробудження, а також їх вплив на продуктивність.

Ознайомившися з численими статтями про користь раннього пробудження, блогерка Алекс Вілсон вирішила перевірити ефективність цих парад на практиці. Попри те, що експеримент не продемонстрував бажаного результату, дівчина дізналася багато нового, повідомляє Lifehacker.

Ось що потрібно знати, перед тим як і ви наважитеся на ранковий підйом.

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Вам буде значно легше, якщо ви звикли вставати рано

Оскільки блогерка рано лягала та рано прокидалася й до експерименту, він видався не надто складним для неї. До того ж Алекс знала, що вранці вона більш продуктивна, відповідно в першій половині дня їй було простіше зосередитися на роботі.

Якщо ж ви з "людей-сов" та знаєте, що у вечірній час будете продуктивнішими – не вставайте надто рано, а закінчуйте свої справи перед сном.

Вам знадобиться список справ

Список справ полегшить прокидання / Фото Pexels

Одного разу експеримент Алекс вирішив підтримати її хлопець. Вони прокинулися одночасно, о 4 ранку.

Зразу після пробудження дівчина приступила до роботи, а її партнер через деякий час повернувся до ліжка. Все через те, що він не продумав ніяких справ заздалегідь. Відтак йому здалося, що продуктивніше провести ранковий час, доспавши декілька годин.

To-do-лист допоможе зосередитися на важливих завданнях.

Не ставте перед собою нереалістичних цілей, адже вони тільки розчарують вас. Якщо ж у ваших планах завершення презентації, створення звіту чи заняття з йоги – сміливо заводьте будильник

Вам потрібно буде заводити будильник щовечора

Щовечора блогерка заводила будильник на четвертій ранку. Це допомагало зосередитися на своїй цілі – ранньому підйомі.

Будильник допомагає зробити ваше прокидання продуманішим та осмисленішим.

Окрім цього будильник є чудовим нагадуванням про ті чи інші завдання.

Вам доведеться коригувати свій розклад

Вам доведеться відмовитися від вечірок​ / Фото Pexels

Недоліком цього режиму стало те, що дівчина не могла запланувати на вихідні вечірнього або нічного відпочинку. У той час, коли її друзі тільки збиралися піти в бар, Алекс вже позіхала та готувалася до сну. Кілька разів вона навіть намагалася боротися з цією проблемою (за допомогою кави, денних перерв на сон і енергетичних напоїв), але фізична перевтома виявлялася сильнішою.

Так, були дні, коли я могла прокинутися о 4-ій ранку, продуктивно попрацювати вдень і сходити кудись увечері. Однак на наступний день було важко: організм вимагав часу на відновлення.

Змінивши свій розклад, блогерка зрозуміла, що не варто гнатися за звичками інших. важливо вибудовувати власний стиль життя та захищати свої інтереси.

Ви зрозумієте, що ранній підйом не зробить вас успішним

Можна з упевненістю сказати, що після завершення цього експерименту я не стала успішнішою. Швидше за все, у вас це теж навряд чи вийде.

Однак експеримент ще раз довів важливість тайм-менеджменту. Недостатньо просто виділяти собі додатковий час в день. Важливо чітко зрозуміти на що ви його витратите.

Прокидання о 4 ранку не зробить вас успішним / Фото Pexels

Встаючи рано, блогерка могла виконати багато різних справ, внаслідок чого її робочий день був не надто перенавантажений, а увага сконцентровувалася на одному проєкті, не розпорошуючися на все й одразу.

Зрештою Алекс вирішила, що все-таки час від часу продовжить заводити будильник на четверту ранку. Місяць експерименту показав, що ранкові пробудження – це хороша практика, щоб розпланувати свій графік та підвищити свою продуктивність. Щоправда, кожен повинен вирахувати свої ідеальні години сну та загальний ритм життя.